Lionel Messi és Luis Suárez évek óta legendás párost alkotnak a futballpályán, most azonban az üzleti életben is összefognak. Luis Suárez kedden jelentette be, hogy profi futballcsapatot alapított szülőhazájában, Uruguayban, amelyhez az Inter Miamiban futballozó csapattársát, Lionel Messit is meghívta partnerként.

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Messi és Suárez összefogott Suárez – aki Uruguay válogatottjának gólrekordere –, a közösségi oldalán közzétett videóban ismertette a részleteket. A korábban Deportivo LS néven ismert klub mostantól LSM néven folytatja, és a negyedosztályban kezdi meg szereplését. „A Deportivo LS egy családi álom, amely 2018-ban indult. Azóta hatalmasat fejlődtünk, már több mint 3000 tagunk van – mondta Suárez. – Szeretnék lehetőségeket és eszközöket biztosítani az uruguayi futballnak, annak a helynek, ahol felnőttem, hogy a fiatalok és gyerekek fejlődhessenek." A 38 éves Suárez tavaly szeptemberben vonult vissza a válogatottól, de klubszinten továbbra is aktív. Barcelonában hat szezonon át játszott együtt Messivel, az elmúlt két évben pedig az Inter Miaminál is csapattársak. „Büszke és boldog vagyok, hogy rám gondoltál. Remélem, mindent meg tudok tenni a fejlődésért, és melletted lehetek ebben a projektben" – mondta Messi, aki a bejelentéskor Suárez mellett ült. Messi pontos szerepe egyelőre nem ismert, de helyi hírek szerint tulajdonostársként vesz részt a projektben. A hírek szerint a csapat edzője Álvaro Recoba lesz, aki korábban az uruguayi válogatottban és az Inter Milanban is játszott. A bejelentéssel egyidőben elindult a klub Instagram-oldala, amely már két órával a létrehozása után több mint 40 ezer követőt szerzett. A cikk megírásakor ez a szám már több mint 270 ezernél járt. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Deportivo LSM (@deportivo.lsm) által megosztott bejegyzés Suárez és családja 2018-ban nyitotta meg a nyolc hektáros sportkomplexumot Montevideo külvárosában, Ciudad de la Costában. Itt számos sportolási lehetőség várja a több mint 3000 tagot. A klub modern, műfüves stadionnal is rendelkezik, amely 1400 néző befogadására alkalmas. Messi és Suárez közös vállalkozása nemcsak a futball iránti szenvedélyüket mutatja, hanem elkötelezettségüket is a fiatal tehetségek támogatása iránt Uruguayban. Az új csapat új fejezetet nyit a két világsztár életében is.

