A magyar válogatott csapatkapitánya azonnal lájkolta Modric bejelentését, és már korábban is beszélt arról, mennyire tiszteli a horvát labdarúgó játékát.

Modric-Szoboszlai csata a Bernabeuban, 2022. szeptember 14-én

Fotó: NurPhoto/JOSE BRETON

Egy 2023 májusában készült interjúban, amelyet az RB Leipzig YouTube-csatornáján tettek közzé, Szoboszlai azt mondta, hogy Modric volt a legnehezebb ellenfél, akivel valaha szembenézett. Kiemelte, hogy amikor a Real Madrid ellen futballoztak a lipcseiek a BL-ben, Modric mindenhol ott volt a pályán:

Amikor a Real Madrid ellen játszottunk, ő mindenhol ott volt a pályán. Ha balra fordultam, akkor is vele találkoztam, de ha jobbra, akkor is. Amikor a kapu felé indultam, egy lépéssel előttem járt, és ha megfordultam, máris ott volt mögöttem

– fogalmazott a két évvel ezelőtti interjúban Szoboszlai.

A 39 éves Modric május 22-én egy érzelmes Instagram-posztban jelentette be, hogy a 2025-ös klubvilágbajnokság után befejezi madridi pályafutását.

A horvát ikon idén 56 mérkőzésen lépett pályára, ami rekordnak számít, hiszen soha ennyi találkozón nem vetették be egy szezon során a Realnál. A távozásával véget ér egy korszak, hiszen ő volt az utolsó tagja a legendás Casemiro–Kroos–Modric hármasnak. A klub a május 24-i hazai bajnokin, a Real Sociedad ellen készül méltóképpen elbúcsúztatni Modricot, aki aztán a klubvébén is ott lesz még a Realban.

Mi következhet most Modric számára?

Modric korábban többször is jelezte: szeretné folytatni a játékot, és eltökélt abban, hogy kijusson az ötödik világbajnokságára 2026-ban.

A nemzetközi sajtó szerint több opció közül választhat. A Serie A-ba most feljutott Como, melynek egyik trénere Cesc Fábregas, közel áll ahhoz, hogy szerződtesse Modricot, feltéve, hogy a klub bent tud maradni az élvonalban – írja a fichajes.net.

Az amerikai MLS-ből is érdeklődnek iránta. A New York City FC és a Los Angeles FC is szívesen látná soraiban, ahol továbbra is magas szinten futballozhatna, de kevesebb fizikai megterheléssel – értesült a dailysports.net.

Nevelőegyesülete, a Dinamo Zagreb is szeretné visszacsábítani a sportsmole.co.uk cikke szerint. A klub elnöke meg is kereste Modricot, sőt, egy egész oldalas spanyol újsághirdetésben is üzent neki, bízva abban, hogy hazatér pályafutása lezárására.