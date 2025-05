Csak papíron volt nagy versenyfutás a Serie A bajnoki címéért. Az utolsó fordulót egy pont előnnyel az élről indító Napolinak őrületes bénázásra lett volna szüksége, hogy elbukja a bajnoki címet.

Őrületes volt a hangulat a Diego Armando Maradona Stadionban, ahol 60 ezer szurkoló várta a Napoli újabb bajnoki címét

Fotó: CARLO HERMANN / AFP

Csak a Napoli nyerhetett

A címvédő Inter a masszív középcsapattá előrelépő Como otthonába utazott, és ugyan biztosra lehetett venni a győzelmét, de az meg hatványozottan biztos volt, hogy a Napoli otthon nem fog esélyt adni a Cagliarinak. Így is lett: az Inter Stefan de Vrij góljával a 20. percben megszerezte a vezetést, majd Pepe Reina 45. percben elkövetett szabálytalansága miatt a teljes második félidőt emberelőnyben játszotta le. Fordulás után Joaquín Correa a második milánói gólt is megszerezte, amivel el is döntötte a meccset.

Pepe Reina, a Como 42 éves világ- és kétszeres Európa-bajnok kapusa karrierje utolsó mérkőzésén lépett pályára az Inter elleni bajnokin.

A BL-döntőre készülő Inter persze nem ezen a napon veszítette el a bajnokságot, az már akkor elúszott, amikor Parmában az utolsó pillanatban kiengedték a kezükből a győzelmet, majd hazai pályán előbb kikaptak az AS Romától, hogy aztán végül a 37. fordlóban is csak döntetlent játszanak a Lazióval.

Csakhogy Nápolyban is hasonló volt a forgatókönyv. Azzal a különbséggel, hogy ott Scott McTominay a 42. percben szerzett vezetést a Napolinak, amit Romelu Lukaku az 51. percben duplázott meg.

Így ünnepelte a nápolyi stadion közönsége a klub negyedik bajnoki címét

Fotó: CARLO HERMANN / AFP

Ezzel 2024-25-ben a 82 pontot szerző Napoli nyerte a Serie A-t a 81 pontos Inter előtt. A campaniai csapat fennállása negyedik scudettóját, azaz bajnoki címét gyűjtötte be. Az első kettőt még Maradona vezérletével nyerték 1987-ben és 1990-ben, majd a harmadikat 2023-ban.

Eredmények, Serie A 38. (utolsó) forduló:

Napoli–Cagliar 2-0 (1-0)

gól: McTominay 42., R. Lukaku 51.

Como–Internazionale 0-2 (0-1)

gól: De Vrij 20., Correa 51.

Kapcsolódó cikkek: