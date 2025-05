A 2019-ben kiesett Szombathely nehéz helyzetéről már sokszor írtunk, a Haladás legfeljebb azért lélegezhet fel, mert nem ment csődbe, így tovább küszködhet az NB III-ban. A legtragikusabb azonban egyértelműen a Balmazújváros, a Lombard Pápa és a Kaposvár története, ugyanis súlyos anyagi problémáik miatt mindhárom megszűnt már, azt követően, hogy néhány éve még az első osztályban szerepeltek.

A 2023/2024-es szezon végén megszűnt a Szombathelyi Haladás

Fotó: haladas.hu

A Budafok és a Diósgyőr a 2020/2021-es szezon végén esett ki, előbbi azóta sem tudott a feljutás közelébe kerülni, de a DVTK két év után visszajutott, azóta stabil középcsapat az élvonalban. A 2018-ban is kiesett Vasas és a 2017-ben még bajnok Honvéd két éve búcsúzott az élvonaltól, azóta mindketten a másodosztályban sínylődnek. A kispestiek idén is gyenge szezont produkáltak, így hosszabb távon megragadhatnak az NB II-ben, viszont Pintér Attila együttesének még van esélye kiharcolni a feljutást, ehhez éppen a nyolcadik helyen álló Honvédot kellene legyőzni, de ehhez az is kellene, hogy a Kazincbarcika pontokat veszítsen a Kisvárda ellen, amely a tavalyi NB I-es kiesés után bajnokként biztosította be a feljutását.

Összességében tehát az NB I-ből kiesett csapatok sorsa meglehetősen eltérő. A stabil szakmai és az anyagi háttérrel rendelkező csapatoknak gyorsan sikerült a visszajutás, mások viszont eltűntek a süllyesztőben. Átlagosan nézve 2-3 év mire egy élvonalból kiesett csapat vissza tud jutni az élvonalba, ha egyáltalán sikerül, vagyis elmondható, hogy az NB I-ből való kiesés sokkal súlyosabb következményeket vonhat maga után, mint a legtöbb nyugat-európai bajnokságban.

Kapcsolódó cikkek: