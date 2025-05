A Puskás jól kezdte a meccset az NB I 33. fordulójában, Duarte messziről találta el a kapufát, majd a kipattanót Colley nem tudta a szinte teljesen üres kapuba továbbítani. Az első 10 percben a Diósgyőrnek is volt egy nagy helyzete, majd Rakonjac kapott sárgát, amiért a tizenhatoson belül feldobta magát.

Hihetetlen meccset hozott az NB I utolsó körben a Puskás-Diósgyőr

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Az NB I-ben így is legjobb helyezését érte el a Puskás Akadémia

A 22. percben megszerezte a vezetést a Puskás, amikor Colley vitte be a labdát balról a tizenhatoson belülre, majd Levi elé passzolt, aki öt méterről a miskolciak kapujába lőtt. Ekkor egy pontra csökkent a Fradi előnye az élő tabellán.

A 27. percben még nehezebb helyzetbe került a Diósgyőr, amikor Demeter már a második sárga lapját kapta, így megfogyatkoztak a vendégek. A folytatásban Colley hibázott egy hihetetlenül nagy helyzetben, Nagy Zsolt beadása után szinte a gólvonalon állva nem tudott a kapuba fejelni.

Az első félidő végén egyenlített a DVTK, Acolatse ballal tekert a kapu jobb alsó sarkába, így még messzebb került a bajnoki címtől a PAFC.

A másodi félidőben aztán fordított a DVTK, egy szabadrúgás után Gera Dániel fejelt a kapuba. A folytatásban felpörgött a PAFC, Duarte a kapu helyett az egyik labdaszedőt találta telibe, később a csatár és Hornyák Zsolt is vigasztalta a fiatal kisfiút, majd Sentic több nagy védéssel őrizte az előnyt a Diósgyőr számára.

Levi tekerésénél már Sentic is tehetetlen volt, a a tizenhatoson kívülről lőtt szép gólt, de itt még nem volt vége, a 81. percben Skribek Alen megpattanó lövése talált utat Pécsi kapujába, így 3-2-re megint a DVTK vezetett.

Ezzel még nem volt vége, a csereként beállt Plsek egy beadás után szépen lőtt Sentic kapujába, majd a 93. percben Plsek a győztes gólt is megszerezte, gyönyörűen emelte át Senticen a labdát. A Puskás 4-3-ra nyert, de a Fradi is nyert 2-1-re Győrben, így a Fradi lett zsinórban hetedszer is a bajnok, a Puskás története legjobb eredményét elérve bajnoki ezüstérmes lett, a Diósgyőr a hatodik helyen végzett.

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 4-3 (1-1)