A Budapest Honvéd 24 év után ünnepelhetett újra bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy bajnoki döntőt rendeztek a (régi) Bozsik Stadionban. Marco Rossiéknak elég volt a döntetlen is az NB I aranyérméhez a második helyen álló Videoton ellen, végül azonban 1-0-ra nyertek a fővárosiak. Aki ott volt azon a meccsen, sosem felejti: a hangulat végig félelmetes volt Kispesten, a teljesen megtelt stadionban igazi futballünnepet rendeztek a kispesti játékosok és a szurkolók. A meccs előtt is érezni lehetett, hogy különleges nap ez a Kispest történetében. A stadionban megjelentek korábbi játékosok és szinte mindenki, aki kötődött a fővárosi csapathoz.

Féktelen ünneplést csapott az NB I bajnoka, a Budapest Honvéd

Mintha ezer éve lett volna ennyire izgalmas az NB I

2017 kimondva vagy leírva nem tűnik úgy, mintha annyira régen lett volna, de egy pár adattal máris régmúlttá varázsolhatjuk a történteket.

A Honvéd azóta a másodosztályban szerepel, a Fehérvár megannyi névváltoztatás után most éppen a kiesés ellen küzd

A Honvédnak és a Fehérvárnak is új stadionja van azóta

A Honvéd edzője, Marco Rossi távozott a siker után, azóta 14 edzője volt már a Honvédnak (Erik van der Meer, Supka Attila, Giuseppe Sannino, Pisont István, Bódog Tamás, Horváth Ferenc, Nebojsa Vignjevic, Tam Courts, Dean Klafuric, Pinezits Máté, Djordje Kamber, Csertői Aurél, Laczkó Zsolt, Feczkó Tamás)

A túloldalon Henning Berg is távozott, igaz, ő nem önszántából, őt azóta sorban Marko Nikolic, Joan Carrillo, Márton Gábor, Szalai Tamás, Szabics Imre, Michael Boris, Huszti Szabolcs, Bartosz Grzelak, Pető Tamás, majd Tímár Krisztián követte

Lássuk a két csapat összeállítását is. A Honvéd a Gróf – Bobál Dávid, Kamber, Baráth – Holender, Nagy Gergő, Koszta, Ikenne-King – Gazdag – Lanzafame, Eppel összeállításban kezdett, beállt még Lovric, Zsótér és Vasiljevic. A túloldalon a Kovácsik – Szolnoki, Vinícius, Juhász, Stopira – Négo, Pátkai, Varga József, Suljic – Lazovic, Scepovic tizenegy kezdett és beállt még Hadzic, Maric és Géresi is.

Marco Rossi a csúcson váltott

A mérkőzés elején érezni lehetett, hogy a Videoton játékosai talán jobban hozzá vannak szokva az ilyen kiélezett meccsekhez, a hazaiak kapusának, Gróf Dávidnak igen sok dolga volt az első percekben és szurkolásban is hangosabban kezdtek a fehérváriak, de szép lassan felvette a ritmust a hazai csapat és a közönség is. A szurkolók az első félidőben leginkább Bognár Tamás játékvezetővel voltak elfoglalva, aki több kényes szituációban is inkább a Videoton javára döntött, a félidő lefújása után Marco Rossi igen vehemensen indult el a bíró felé, végül a saját játékosai fogták le, hogy ne tegyen meggondolatlanságot.