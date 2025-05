Mivel az NB I mostani hétvégéjén a Fehérvár kikapott Győrben, a kieső helyen álló Debrecen pedig szintén vereséget szenvedett a Puskás Akadámiától, így a ZTE úgy léphetett pályára az edzőváltáson átesett Újpest ellen, hogy győzelem esetén nagyot lépne a bennmaradás felé. Ugyanakkor az már szombaton eldőlt, hogy az Újpest nem eshet ki az élvonalból, a ZTE azonban még ott van azon csapatok között, amelyek közül az egyik csatlakozik a már biztosan búcsúzó, sereghajtó Kecskeméthez.

Mihalecz István vezetésével harmadszor is döntetlent játszott az NB I-ben a Zalaegerszeg

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Továbbra is veszélyben a Zalaegerszeg, bemutatkozott az NB I-ben az Újpest új edzője

Intenzíven kezdődött a mérkőzés, mindkét együttes támadólag lépett fel. Hazai oldalon leginkább az ex-újpesti Croizet volt aktív, egy alkalommal ziccerben léphetett ki, de Banai - aki bajnokin először volt kezdő a mostani idényben - nagyszerűen olvasta a játékát és lefülelte az átadását. A félidő derekától aztán kissé visszaesett az iram, s bár a vendégek többet birtokolták a labdát, ez helyzetekben nem nyilvánult meg. Úgy tűnt, mindkét csapat a másik hibájára vár. A játékrész hajrájában ismét megélénkült kicsit a mérkőzés, de gól a szünetig nem esett.

A fordulás után sok volt a hiba mindkét oldalon, a második játékrész eleje egy kényszerű cserét is hozott zalaegerszegi oldalon, a támadások motorja, Croizet ugyanis megsérült. A hazaiak ezzel együtt fokozatosan átvették az irányítást, az Újpest hosszú percekre beszorult a kapuja elé. A házigazdáknak többször is sikerült a vendégvédelem mögé kerülniük, de Banai mindig hárította a próbálkozásokat. A hajrához közeledve kissé enyhült ugyan a nyomás a fővárosiakon, de továbbra is jobbára védekezni kényszerültek, ráadásul Ljujic megkapta a második sárga lapját, így meg is fogyatkoztak. A piros lap után még mindkét csapat előtt adódtak kisebb-nagyobb helyzetek - a legnagyobbat Krajcsovics hagyta ki a 90. percben -, de végül maradt a döntetlen.

Ez volt a hét elején kinevezett horvát Damir Krznar első mérkőzése a fővárosiak kispadján.

A ZTE immár öt, az Újpest pedig négy kör óta nyeretlen, sőt utóbbi a legutóbi 10 bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni.