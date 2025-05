Óriásit küzdött az élvonalért a fehérben játszó Kazincbarcika

És még akkor is, amikor Girsik góljával a újfent kiegyenlített a Vasas. Sőt, akkor is, amikor a hajrában a Kisvárda igencsak beszorította saját kapuja elé a borsodi csapatot. Aminek a 85. percben meg is lett az eredménye, amikor Mesanovic 17 méterről leadott lövése Vargán irányt változtatva védhetetlenül vágódott a vendégek kapujának jobb felső sarkába. De az Illovszky-stadionban ekkor már a 90. percben jártak és még mindig 2-2 volt az állás, ami a Barcika feljutását jelentette. A lefújás után mindenki a barcikai kispad köré gyűlt és telefonon követte az eseményeket, hogy fékezhetetlen örömtáncban törjön ki, amikor Angyalföldön lefújták a mérkőzést.

Ez ugyanis azt jelentette, hogy története során először feljutott az NB I-be a Kazincbarcika csapata!

A második feljutó kiléte mellett az is eldőlt, hogy a Tatabányával együtt a nem régen még élvonalbeli Gyirmót a másik kieső, miután a kiesési rangadón hazai pályán 1-0-ra kikaptak az Ajkától.

Eredmények, NB II, 30. forduló:

Kisvárda–Kazincbarcika 1-1 (0-0)

gól: Mesanovic 85., ill. Baranyai 62.

Vasas–Budapest Honvéd 2-2 (0-0)

gól: Urblik 52., Girsik 66., ill. Bévárdi 49. (11-esből), Hangya 65.