Szerdai hír, hogy Bognár György marad jövőre is a Paks vezetőedzője. Hogyan fogadja ezt Osváth Attila?

Sejtettük, hogy alá fog írni, benne volt a levegőben. Jelenleg nem is tudnék mást elképzelni a paksi kispadra. Sikeres vele a csapat, jól szereplünk, nem meglepő, hogy ő is maradni akar, hiszen jól érzi magát. Mi pedig örülünk annak, hogy marad.

Osváth Attila élete első válogatott összetartásán

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mennyire elszánt a csapat most, hogy egymás után kétszer is a Ferencvárossal mérheti össze a tudását? Szombaton a bajnokságban fogadják a bajnokot, majd jövő szerdán a Magyar Kupa-döntőben találkozik a két klub. Ott viszont a Paks a címvédő.

Nyugodtnak látom a csapatot, mindenki tudja a dolgát, jó hangulatban vagyunk, és ugyanúgy készülünk, mint bármelyik mérkőzésre. Nincs rajtunk nyomás, jó pozícióban vagyunk, ezért felszabadultan játszhatunk. Az öltözőre is a szokásos baráti hangulat jellemző, megy a viccelődés, a szurkálódás, és bízunk abban, hogy minden jól fog elsülni.

1-6-os KO után paksi henger – Osváth Attila főszereplésével

2023. augusztus 27-én 6-1-re kikaptak a Fraditól, azóta viszont többször is visszavágtak a vereségért. Öt meccsen négy Paks-győzelem, 10-4-es gólkülönbség. Minek köszönhető ez a nagy paksi fölény?

Szerintem mindenki aláírná azt, hogy egyszer kikap sok góllal, utána pedig ötből négyszer megveri a Fradit. Volt bennünk egy revánsvágy, az az 1-6 mélypontot jelentett, de utána nyertünk jó pár meccset, így mondhatjuk, hogy jól is jött nekünk az a pofon. Azóta igyekszünk csipkedni magunkat a Ferencváros ellen, hogy minél többször meg tudjuk verni és sikeresek legyünk ellene.

Eredményesen csipkedte magát, hiszen tavaly október 6-án, a 3–1-re megnyert hazai bajnokin parádézott ellen. Azóta is tud ebből meríteni?

Szerintem egyértelműen az volt életem legjobb meccse, hiszen ritkán tud az ember egy gólt rúgni és két gólpasszt jegyezni Magyarország vitathatatlanul legerősebb csapata ellen. Jól megalapoztuk azt a mérkőzést a második percben lőtt gólommal, ráadásul utána sikerült még két asszisztot is adnom. Motivált voltam, csakúgy, mint az egész csapat. Mindenki jól játszott azon a mérkőzésen, stabilak voltunk, nem nagyon adtunk esélyt a Fradinak, magabiztosan megnyertük a mérkőzést. Kettő-nulláról még visszajöttek a meccsbe, szépítettek, de aztán rövid időn belül megszereztük a harmadik gólt. Így elég sima 3-1 lett a vége.