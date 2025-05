Dombóvár egy kisváros három vármegye határában, lényegében egy-egy kőhajításnyira Somogytól és Baranyától, de még mindig Tolna vármegyében maradva, ahol Paks is található. A település egyik, ha nem a leghíresebb szülötte Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat hátvédje, aki dombóváriként jutott el Puskás, Hidegkuti és a többi ikon mellé abba a nemzeti tizenegybe, amelynek a nevét megismerhette az ország mellett az egész világ is. A sport és azon belül a labdarúgás mindig is fontos részét képezte az itteni életnek, május 10-én pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a helyi focicsapat, amely utolsó hazai meccsét játszotta a Tolna vármegyei I. osztályú bajnokságban. A tét nem kisebb volt, minthogy megőrzi-e az együttes a hibátlan mérlegét otthon.

Tolna vármegyében a Paks mellett a Dombóvár is remek szezont fut

Fotó: Zámbó István

A Paks helyett itt a Dombóvár a sztár

A délután 14.30-kor kezdődött összecsapásra emiatt is szép számmal kilátogattak a helyiek, ráadásul tényleg rendkívül vegyes volt a kép, voltak itt karonülő csecsemők és sok-sok nagy csatát látott, barázdált homlokú aggastyánok is a lelátón, merthogy az is van már Dombóváron a régi fapadok mellett. A nagyjából 150-200 fős közönségnek nem kellett lerágni a tíz körmét az izgalomtól, mert már öt percet követően vezettek a kedvencek, akik ráadásul ezen a szombati, napsütéses napon nem akartak leállni és folyamatosan támadták a vendégeket. Ennek meg is lett az eredménye, a bokszban már tíz után kiszámolják az ellenfelet, itt a dombóváriak biztos, ami biztos tizenegyig meg sem álltak és 11-0-lal küldték haza a Tevel csapatát.

Ezzel biztossá vált, hogy makulátlan mérleggel zár otthon a Dombóvár, amelynek mindössze egy döntetlenje volt az egész szezonban a győzelmek mellett (már csak egy bajnoki van hátra május 24-én, idegenben). Ráadásul ezzel az egész országot tekintve, mind a 19 vármegyét és a BLASZ I-et, a Dombóvár vesztette a legkevesebb pontot minden vármegyei első osztályú csapatot tekintve, ami egészen lenyűgöző teljesítmény. Az már csak tényleg hab a tortán, hogy eddig 99 lőtt gólja van a csapatnak, így a zárókörben lehet meg a jubileumi, 100. találat egy szezon alatt.