Az Arsenal a Premier League-ben három fordulóval a bajnokság vége előtt a második, ugyanakkor még korántsem biztos ez a helye, így az Ágyúsok nem is pihentették a sztárjaikat a legutóbbi meccsükön, ahol némi meglepetésre így is kikaptak a Bournemouth együttesétől hazai pályán. Ezzel szemben a PSG már korábban megnyerte a Ligue 1-et, így a fővárosiak a hétvégi találkozójukon már megengedhették maguknak, hogy több kulcsjátékost is pihentessenek szerda estére. A Bajnokok Ligája döntőjében az Inter vár majd a párharc győztesére május végén.