Pintér Attila csodálatos, Hornyák Zsolt áruló

„Pintér Attila csodálatos. Egyszerűen működöm: ha komoly, őszinte edzővel dolgozom, akkor mindent megteszek érte. Attila is ilyen. Édesapámra emlékeztet, ő is közvetlen volt velem gyerekkoromban, nem beszélt mellé, sohasem árult el. Pintérrel tiszteltük egymást, ő igazi férfi. Mindig megértett, neki is nehéz gyerekkora volt. Ha problémánk volt, egymás szemébe mondtuk. Persze, előfordult, hogy összevesztünk, de akkor is kedveltük egymást. Tudtuk, hogy számíthatunk a másikra. Ezzel szemben a gyávák szemtől szemben dicsérnek, a hátad mögött pedig áskálódnak. A legtöbb edző elárul, ha már nincs szüksége rád. Pintér nem ilyen, tisztelem a hozzá hasonlókat, mert engem is így neveltek. Senki nem hitt a Puskásban, de kupadöntőbe jutottunk, mert egy igazi edzőnk volt, aki tudta, hogyan kell menedzselni a csapatot. Minden tréner ismeri a taktikákat, nem az a nehéz része a feladatnak, hanem a pedagógia. Tudni kell bánni a játékosokkal. A mai napig folyamatosan beszélek Pintérrel, ismerem a családját is, háromszor is voltam az otthonában, tudom, hogy bármikor szívesen lát” – mondta első felcsúti edzőjéről Henty, aki a kupaezüst és a hatodik hely után Eszékre került kölcsönbe, de később visszatért Felcsútra.

Ezekiel Hentynek több balhéja is volt az NB I-ben

Fotó: Illyés Tibor / MTI

„Akkor tértem vissza a sérülésemből, voltaképp egy lábbal játszottam. Tudtam, hogy le fog járni a szerződésem és nincs opcióm a hosszabbításra, ezért fájdalomcsillapítókkal kellett játszanom. A Puskásnál mindig jól éreztem magamat, szerettem ott játszani, az sem érdekelt, hogy nincs sok szurkoló. Egészen addig nem is volt gond, amíg rájöttem, hogy edző csak kihasznál a saját érdekében. Hornyák Zsolttal volt problémám rendesen. Amikor kinevezték, teljesen meg volt rémülve. Szüksége volt rám, kérte, hogy segítsek neki. Megtettem, jól játszottunk, a Ferencvárost is legyőztük. Amikor azonban megérezte, hogy biztonságban van, némi hatalmat szerzett a csapatnál, megváltozott. Zsolt tudta, hogy én vagyok az egyetlen, akivel eredményt érhet el a csapat. Régen nagyon közel álltunk egymáshoz.

Amíg szüksége volt rám, nagyon alázatos volt. Mindig velem volt elfoglalva, nézegette az óráimat, az autómról beszélt. Azoknak az edzőknek, akiknek nincsen pénzük, nem tetszik, ha ilyen dolgaid vannak. Pedig én nem szoktam kérkedni, tudom, honnan jövök, alázatos vagyok, a szertárostól a portásig minden egyes embert tisztelek. Szóval Zsolt dicsérgette a cuccaimat, volt, hogy kölcsönadtam neki az autómat, vagy elkérte a ruháimat, a cipőmet

– mesélte a hihetetlen sztorikat Henty, aki szerint Hornyák irányítani, manipulálni próbálta.