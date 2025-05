Az Európa-liga elődöntőjének odavágóján az egyik ágon a Manchester United 3-0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában, míg a Tottenham Hotspur 3-1-re legyőzte a norvég Bodø/Glimt együttesét. Ha a csütörtök esti visszavágókon nem borul a papírforma, akkor a május 21-én Bilbaóban sorra kerülő fináléban a két angol csapat lesz érdekelt. A döntő győztese pedig automatikusan kivívja az indulást a Bajnokok Ligájában, ami sokakat megmosolyogtat, ugyanis a Manchester United és a Tottenham Hotspur is közelebb áll a kiesőhelyekhez a Premier League-ben, mint az európai kupaszereplést jelentő pozíciókhoz. A United jelenleg a 15. helyen az angol bajnokságban, a Spurs pedig csak a 16. helyen szerénykedik, így valamelyest érhető, ha az emberik felteszik a kérdést, mi keresni valója van ezeknek a csapatoknak a Bajnokok Ligájában. A minap Arséne Wenger, az FIFA globális labdarúgás-fejlesztési vezetője is azt mondta, hogy az UEFA-nak újra kellene gondolnia ezt a szabályt, azonban Puskás Ferenc korábbi játékosa, a Tottenham Hotspurt irányító Ange Postecoglou úgy érzi, ez a téma csak azért most került elé, mert a Spursről van szó, az emberek pedig hajlamosak lenézni a klubot.

Puskás egykori játékos irányítja a Spurst

Fotó: Stian Lysberg Solum/NTB/AFP

Puskás korábbi játékosa hadat üzent a lenézőknek

Postecoglou a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ez a vita a Tottenham eredményeit próbálja kisebbíteni azzal, hogy olyan kérdést vet fel, amely más klubok esetében soha még csak fel sem merült.

Ez egy olyan vita, amely már évek óta tombol. Legalábbis az elmúlt nyolc napban! Ezt korábban még soha nem hallottam. Már mondtam korábban is, hogy a Spurs megbolondítja az embereket”

– viccelődött az ausztrál Ange Postecoglou, aki a 2023-as kinevezése után azt mondta, a második szezonjának a végéig biztosan fog nyerni legalább egy trófeát a Tottenhammel.

Postecoglou állítása szerint az Európa Liga-trófea közelsége miatt merült fel a Bajnokok Ligája-kvalifikáció kérdése. Az ausztrál szakember sugallta, hogy valahányszor a Tottenham a hírekben szerepel, az emberek megpróbálják lejáratni a klubot.

Belekerül ez a klub bármilyen mondatba vagy kérdésbe, és óhatatlanul mindenki megpróbál minket lekicsinyelni, amennyire csak tud. Miért nem volt ez korábban téma, de most már igen? Mi a különbség? Tavaly a Premier League-ben elért ötödik hely nem juttatott be a Bajnokok Ligájába, most pedig igen. Mit jelent ez?”

– elmélkedett Puskás Ferenc korábbi játékosa, aki hangsúlyozta, hogy az Európa Liga-győztesek 2014 óta kvalifikálják magukat a Bajnokok Ligájába.