Arda Güler bombájával szerzett vezetést a Real Madrid

Arga Güler bombázott, Mbappé duplázott, nehezen nyert a Real Madrid

Carlo Ancelotti nagy fölényben futballozó csapata a 33. percben szerezte meg a vezetést Arda Güler bombagóljával. Egy kisszöglet után a török középpályás a tizenhatos jobb oldaláról szépségdíjas mozdulattal tekert a hosszú felső sarokba. Gülernek kifejezetten jól megy a Celta Vigo ellen, ugyanis a második meccsén a második gólját jegyezte – a galíciai együttes mellett csak a Villarreal ellen tudott eddig egynél több gólt szerezni.

Hat perccel később aztán Kylian Mbappé növelte a fővárosiak előnyét, sőt a világbajnok francia támadó a második félidő elején is eredményes tudott lenni Güler gólpassza után. Mbappé a 30. bajnokiján a 24. gólját lőtte, márpedig a 21. században csupán Cristiano Ronaldo (26 gól) és Ruud van Nistelrooy (25 gól) szerzett több találatot egy idényen belül a Real színeiben.

Ekkor úgy tűnt, a Real Madrid simán megnyeri a meccset, de a pontrúgásokból több veszélyt is kialakító Celta Vigo előbb szépíteni tudott Javi Rodriguez révén, majd a cserként beállt Iago Aspas adott gólpasszt Williot Swedbergnek, aki a 76. percben visszahozta a vendégek pontszerzési sóreményeit. A hajrában ugyan Thibaut Courtoisnak káprázatos bravúrt is be kellett mutatnia, de végül ha nehezen, a Real otthon tartotta a három pontot, így továbbra is tapad a listavezető Barcelonára, amely négy fordulóval a vége előtt négy ponttal vezeti a tabellát.

