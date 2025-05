A The Athletic információi szerint a spanyol bajnokságban címvédő Real Madrid komolyan fontolgatja, hogy a nyáron megválik David Alabától.

A Real Madrid védője, David Alaba nyáron távozhat

Távozhat a Real Madrid négyszeres BL-győztes sztárja

Az osztrák válogatott védő 2021 nyarán igazolt a Bayern Münchentől a Real Madridhoz, ám azóta sem sikerült teljesen elnyernie a vezetőség bizalmát. Ennek egyik oka, hogy Alaba többször is sérüléssel bajlódott, jelenleg is maródi, miután a Getafe elleni április 23-i bajnoki mérkőzésen megsérült és még szünetben le kellett cserélni. A rutinos védő bal térdében porcszakadás történt, így rövid időn belül ő már a harmadik Real-védő, aki műtéten esett át a közel múltban.

Állítólag már a legutóbbi térdsérülése előtt is kétségek merültek fel a jövője kapcsán, így könnyen lehet, hogy megfelelő ajánlat esetén a Real nem zárkózna el a 32 éves játékos eladásától. Mindezt erősíti, hogy az átigazolásokban rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano is beszámolt Alaba lehetséges távozásáról a közösségi oldalán.

Carlo Ancelotti után David Alaba is elhagyhatja a Real Madridot

A The Athletic beszámolója egyébként arra is kitért, hogy a Real Madrid elnöke, Florentino Perez nem csak a sérülékenysége miatt nem ragaszkodik a rutinos védőhöz, hanem azért sem, mert szerinte a túlságosan magas fizetése nincs összhangban a teljesítményével. Alabát 2026 júniusáig köti szerződés a madridi klubhoz, így idén nyáron kaphat még érte jelentősebb pénzt a Real. Azonban, ha Alaba marad, akkor is jelentős fizetéscsökkentést szorgalmazhat a klub vezetősége, ami akár komoly feszültséget is okozhat még a következő szezon előtt. Az osztrák védő az idei szezonban eddig mindössze hét bajnokin 316 percet töltött a pályán.

A Realnál már a jövőt tervezik

Az idei szezonban nyilvánvalóvá vált, hogy a Real Madrid védelme átalakításra szorul, így nem véletlen, hogy a klubnál már gőzerővel dolgoznak a háttérben az erősítéseken és a fiatalításon. Állítólag a spanyolok élénken figyelik az Arsenal játékosát, William Salibát, bár hosszú távú szerződése miatt valószínűtlennek tűnik, hogy elhagyná a BL-elődöntős londoni együttest – írja a madriduniversal.