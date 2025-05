Miután a Real Madridnál hivatalos is bemutatták Xabi Alonsót, a szurkolók minden nap lesik a híreket, hogy kikkel erősít majd a Királyi Gárda. A Real Madrid-drukkerek most remek hírt kaptak, ugyanis újabb hatalmas erősítés érkezett a védelembe, ráadásul ezúttal is ingyen.

A Real Madrid az utóbbi években rendszert csinált abból, hogy ingyen szerezi meg a világ legjobb futballistáit. Tavaly nyáron így érkezett a francia világbajnok Kylian Mbappé, idén pedig a Liverpool ikonja, az angol válogatott Trent Alexander-Arnold fogja áttenni a székhelyét a spanyol fővárosba. A Real Madrid rengeteget fog erősödni a klubvilágbajnokságra

Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto via AFP A Real Madrid védelme tovább erősödik Miután az előző szezonban óriási gondok voltak a védelemben, Florentíno Pérez, a Real Madrid elnöke rendesen megerősítette a hátsó alakzatot. A Királyi Gárda már leigazolta a Dean Huijsent, a Bournemouth spanyol válogatott jobb hátvédjét, mellé pedig már biztos érkezik Alexander-Arnold, valamint a Benficából a 22 éves Álvaro Carreras. A legújabb nyári erősítésükért azonban fillért sem kell kiadniuk a madridiaknak. A nyolc hónapja súlyos térdsérülést szenvedett Éder Militao játékra kész, és a védelem brazil vezére a klubvilágbajnokságon térhet vissza a csapatba. Militao tavaly novemberben szenvedett súlyos sérülést

Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto via AFP Militao március óta egyre intenzívebben edz Valdebebasban. A Bors azt írja a spanyol Marca cikkére hivatkozva, hogy a játékos szigorúan betartotta a klub orvosi szolgálata által meghatározott gyógyulási folyamat részeit, így minden esély megvan arra, hogy immár egészségesen visszatérjen a Real védelmének tengelyébe. És erre a lehető legjobb alkalom a klub-vb lesz, amiről már egyeztetett a csapat új vezetőedzőjével, Xabi Alonsóval. Két komoly sérülésen van túl A 35-szörös válogatott védőnek a tavaly novemberi volt a második komoly térdsérülése 15 hónapon belül. A 2023/24-es szezon nyitófordulójában hasonló sérülést szenvedett, akkor a bal térdében, és csak 2024 márciusában térhetett vissza a pályára.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!