A klub az oldalán az alábbi bejelentést tette: A Real Madrid CF bejelenti, hogy Xabi Alonso lesz a Real Madrid menedzsere a következő három szezonban, 2025. június 1-től 2028. június 30-ig. Xabi Alonso a Real Madrid és a világ labdarúgásának egyik legnagyobb legendája, 2009 és 2014 között 236 hivatalos mérkőzésen viselte a mezünket. Ez idő alatt hat címet gyűjtött az együttessel. A játékos emellett a spanyol válogatott legendája is, amellyel 113 nemzetközi mérkőzésen egy világbajnokságot (2010) és két Európa-bajnokságot (2008 és 2012) nyert. Edzői pályafutását a Real Madrid ifjúsági akadémiáján kezdte, a 2018-2019-es szezonban az U14 A csapatot irányította, amellyel megnyerte a bajnokságot és a Bajnokok Tornáját. Most a világ egyik legjobb edzőjeként tér vissza a Real Madridhoz, miután történelmet írt a Bayer Leverkusennél, ahol három szezon alatt megnyerte a bajnokságot, a kupát és a Német Szuperkupát is.

Xabi Alonso két és fél év után távozik a Leverkusentől a Real Madrid csapatához.

Fotó: Arne Dedert/ dpa Picture-Alliance via AFP

A Real Madrid a második lett a bajnokságban

Május 26-án, hétfőn 12:30-kor a Real Madrid Cityben tartandó rendezvényen mutatják be Xabi Alonsót, mint a Real Madrid új edzőjét. Előzőleg Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke köszönti majd Xabi Alonsót a hivatalos aláírási ceremónián, amely a következő három szezonra köti az új szakembert a klubhoz.