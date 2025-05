A Manchester United szurkolói Jamie Vardyt azzal szekálták, hogy felesége, Rebekah elvesztette a „Wagatha Christie” néven elhíresült rágalmazási pert Coleen Rooney ellen. A United hívei gondoskodtak arról, hogy Vardy ne feledkezhessen meg a viszályról. Korábban Coleen Rooney, Wayne Rooney felesége szintén célpont lett, amikor a Watford szurkolói szexuális tartalmú rigmusokat énekeltek róla, miközben ő a „Celeb vagyok, ments ki innen!” című műsorban szerepelt.

A West Ham szurkolói Frank Lampardot azzal támadták, hogy „cserbenhagyta a gyermekeit”, utalva egy rádiós interjúra, ahol Lampard magyarázkodni kényszerült apai szerepéről.

A La Ligában a rasszizmus a legfőbb probléma

Anglia mellett Spanyolországban is elég gyakoriak a rasszista bekiabálások, a Real Madrid sztárját, Vinícius Juniort is többször megtalálták már. Pár éve a Valencia elleni meccset a 73. percben félbe is kellett szakítani - a játékvezetői jelentés szerint Vinícius azt állította, a kapu mögötti szektorból többen is "majmozással" hergelték. Ancelotti a mérkőzést követően felháborítónak tartotta a történteket, szerinte ilyen botrányos eseményeknek nem szabadna előfordulniuk a futballpályákon.

„Nem szeretnék ma fociról beszélni, amikor egy egész stadion a 'majom' szót skandálta egy játékosnak, az edzőnek pedig azon kellett gondolkoznia, hogy inkább lecseréli. Valami nagyon rossz történik ebben a bajnokságban."

Maga az érintett a közösségi médiában mondott erőteljes véleményt az esetről, szerinte a spanyol labdarúgás nagyon rossz irányba halad.

„Ez nem az első, a második vagy a harmadik alkalom volt. A rasszizmus már normálisnak számít a La Ligában. Az emberek azt gondolják, ez így rendben van, ahogy a szövetség is. Sajnos az a bajnokság, amely egykor Ronaldinhóé, Ronaldóé, Cristiano Ronaldóé és Lionel Messié volt, most a rasszistáké" - írta közösségi oldalán Vinícius.

Vinícius Júniort mellett Barcelona fiatal zsenijét, Lamine Yamalt is szidták már a bőrszíne miatt, de idén februárban az Espanyol- Athletic Bilbao meccs is félbeszakadt rasszista bekiabálások miatt.