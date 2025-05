Robbie Keane a Fradi edzője csapata győzelme és az NB I-es bajnoki cím bebiztosítása után elmondta, kemény hónapokon van túl, de maradni akar és a következő szezonban még jobb játékot vár a Ferencváros csapatától.

Robbie Keane boldogsága a Fradi bajnoki címe után

Robbie Keane: Ez még csak a kezdet

„Mindenkitől azt várom, hogy adjon bele mindent, ennél kevesebbet senki nem tehet. Az ellenfél is így tett, de sikerült megvalósítanunk, amit terveztünk. A szurkolóknak is gratulálok, remek hangulatot teremtettek. Nyilván nem egyszerű egy új edzőnek öt hónap alatt, de minden jó, ha a vége jó. Remekül érezzük itt magunkat, köszönjük a fogadtatást. Velem és a családommal is nagyon kedves mindenki. De ez még csak a kezdet volt. A következő szezonban szeretnénk még többet javítani a játékunkon” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane, akit arról is kérdeztek, mennyire jelzésértékű, hogy a Fradi vezetőgólját két magyar játékos hozta össze.

„Minden klubnak fontosak a helyi fiatalok. Tóth Alex gólpasszt adott, Szalai Gábor betalált, de kiemelhetném Madarász Ádámot is. Csupa jót kívánok nekik a jövőre nézve. Az ünneplés meglesz a következő napokban, ki kell élvezni, mert ezek a percek ritkán jönnek el.”