Cristiano Ronaldo több mint három éve szerződött a rijádi klubhoz, ahol 2023 januárja óta évente 200 millió eurónak (81 milliárd forint) megfelelő összeget tett zsebre, ám mindez idáig egyelten trófeát sem tudott nyerni Szaúd-Arábiában. Könnyen lehet, hogy ez már így is marad, ugyanis a szerződéshosszabbítási tárgyalások megrekedtek közte és klubja között, miután az al-Nasszr csalódást keltően szerepelt a bajnokságban, és búcsúzott az ázsiai Bajnokok Ligája elődöntőjében is a japán Kawasaki ellen. A szaúdi liga negyedik helyén álló rijádi együttesnek még két meccse van hátra az idei szezonban, ám legjobb esetben is csupán harmadik lehet.

Ronaldo jövője továbbra is kérdéses

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Ronaldo brazil csapatban?

Sajtóhírek szerint az ötszörös aranylabdás klasszis azonban nem csupán csapatot, hanem kontinenst is válhat, miután mesés ajánlatot kapott egy meg nem nevezett brazil csapattól. A spanyol Marca információi szerint Ronaldót megkereste egy brazil klub, amely a nyári klubvilágbajnokságon is szerepelni fog. Ennek fényében csupán négy csapat jöhet szóba, mivel a Palmeiras, a Flamengo és a Fluminense mellett a Botafogo azon négy brazil együttes, amelyek ott lesznek a jövő hónapban kezdődő tornán.

Amennyiben a Palmeiras lenne a szóban forgó csapat, úgy Ronaldónak esélye lenne újra pályára lépni régi riválisa, Lionel Messi ellen, ugyanis az Inter Miami a Porto és az egyiptomi Al-Ahly mellett a Palmeirasszal szerepel azonos csoportban.

Ronaldo pályafutása során négyszer is megnyerte a klubvilágbajnokságot, először 2008-ban a Manchester Uniteddel, majd a Real Madriddal háromszor is. A 40 éves portugál támadó a 2016-os döntőben ráadásul mesterhármast szerzett a Kashima Antlers ellen.

Ronaldo egyébként bekerült a portugál válogatott Nemzetek-ligája júniusi négyesdöntőjére készülő keretébe, így a németek elleni meccsen 220. alkalommal húzhatja magára a címeres mezt.

A 2025-ös klubvilágbajnokság június 15-én kezdődik az Egyesült Államokban, a döntőt július 13-án rendezik.