Ronaldo több mint három éve szerződött a rijádi klubhoz, ám mindez idáig egyelten trófeát sem tudott nyerni Szaúd-Arábiában. Nagyon úgy fest, hogy ez a rossz sorozat az idei szezonban sem fog megszakadni, ugyanis az Al-Nasszr minden jelentős kupasorozatból kiesett, míg a bajnokságban csupán a negyedik helyen áll jelenleg, négy körrel a vége előtt pedig jelentős, 11 pontos hátránya van a listavezető al-Ittihad mögött, így jövő évi nemzetközi kupaszereplésen való részvétel is veszélybe került.

Ronaldo nehéz heteken van túl

Fotó: AFP

Megszakadtak a tárgyalások Ronaldo és a csapata között

Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis szerződése két hónap múlva lejár az Al-Nasszrnél, ahol 2023 januárja óta évente 200 millió eurónak (81 milliárd forint) megfelelő összeget keres, és egyelőre bizonytalan mi lesz a 40 éves támadóval. Ronaldo már hónapok óta tárgyal csapatával egy új szerződésről, amellyel állítólag évi 171 millió fontot tehetne zsebre, és többek között nagyköveti címet is kapna.

Cristiano Ronaldo jövője bizonytalanná vált, nyáron távozhat a szaúdi csapatától

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A spanyol Marca információi szerint Ronaldo arra számított, hogy két évvel fogják meghosszabbítani a lejáró kontraktust, azonban a tárgyalások közte és a klub között a közelmúltbeli sikertelenségei miatt félbeszakadtak. Mint ismert, a szaúdi együttes búcsúzott az ázsiai Bajnokok Ligája elődöntőjében a japán Kawasaki ellen, ami után az al-Nasszr szurkolói is Ronaldót tették meg bűnbaknak. Majd legutóbb a Karim Benzemát is foglalkoztató Al-Ittihad ellen kapott ki hazai pályán, ami után a 40 éves portugál játékos viharos körülmények között hagyta el a pályát, amit nem fogadott kitörő örömmel a klub vezetősége, így elképzelhető, hogy már nem ragaszkodnának foggal-körömmel a legnagyobb sztárjukhoz. Így most Cristiano Ronaldo jövője bizonytalanná vált

Ronaldo eddig 103 mérkőzésen 91 gólt és 19 gólpasszt jegyzett az al-Nasszr színeiben – ezek közül 33 találatot az idei szezonban jegyzett.

Így tehát most Cristiano Ronaldo jövője bizonytalanná vált, noha a portugál válogatott rekordere tavaly a portugál Now tévécsatornának még azt nyilatkozta, hogy a rijádi együttesből szeretne visszavonulni két-három éven belül, ám egyre több jel mutatkozik a távozására. Az utóbbi hetekben pedig a szintén szaúdi al-Hilallal boronálták össze, amelynek tagjaként akár a nyári klubvilágbajnokságon szerepelhetne.