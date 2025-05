A 25 éves Nikitscher Tamásnak rendkívül mozgalmas szezonja volt, hiszen tavaly nyáron még a Kecskemét együttesében szerepelt, majd felhívta magára Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét, szeptemberben pedig a németek otthonában játszott Nemzetek Ligája-meccsen már be is mutatkozott a nemzeti csapatban. Nikitscher ezt követően alapember lett a válogatottban, januárban pedig 1 millió euróért szerződtette a La Ligában kiesés elől menekülő Valladolid.A klub tulajdonosa, a kétszeres aranylabdás Ronaldo is nagyra tartja Nikitschert, akiről az F1-es imolai Emilia-Romagna Nagydíjon mondta el a véleményét.

A kétszeres aranylabdás Ronaldo a Valladolid tulajdonosa

Fotó: AFP/Cesar Manso

Ronaldo: Nikitscher nagyon jó futballista

„Nagyon jó játékos. Sajnos idén nem teljesítettünk jól, de ettől ő még egy nagyon jó játékos” – mondta a brazil Ronaldo az M4 Sport riporterének, Ujvári Máténak.

Nikitschernek egyénileg jó szezonja van, hiszen bemutatkozott a válogatottban, mellette pedig egy topligás szerződés is összejött neki. Csapatszinten azonban rendkívül balszerencsés, hiszen a Kecskemét és a Valladolid is kiesett az első osztályból, így a magyar válogatott focista a következő szezont minden bizonnyal a La Liga 2-ben kezdi majd meg.