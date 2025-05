Marco Rossi nem először beszélt fia esetleges csatlakozásától, már 2024 októberében, a Nemzeti Sportnak adott interjújában is utalt rá:

Marco és Simone Rossi az Újpest-Fradin is ott volt

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

„Régóta beszélgetünk erről, az MLSZ részéről elméletileg nem is lenne akadálya annak, hogy idővel, fokról fokra bedolgozza magát. Először persze tapasztalatot kellene szereznie, az U19-es vagy az U21-es válogatottnál megtanulnia, mit jelent egy ilyen stábban dolgozni. Mindig is sokat tanácskoztunk szakmai kérdésekről, a legrészletesebben ismeri a válogatottal kapcsolatos taktikai szempontokat, és hiszem, hogy a jelleme is alkalmassá teszi a vezetői szerepre. Klubjainál nagyra értékelték az elszántságát, nem törték meg a negatív események, nem hagyta magát befolyásolni, olyan, mint a kalapács, és általában célt is ér” – mondta akkor az olasz mester.

Most úgy tűnik, a kapitány álma valóra válik.

Marco Rossi egy olasz lapnak nyilatkozott

Simone Rossi eddig a vízilabdában ért el jó eredményeket az OSC csapatával, de mostantól a labdarúgó-válogatott videóelemzői stábjában segítheti édesapját. Legalábbis ez derült ki abból a fél mondatból, amit Marco Rossinak a Sportpiacenza.it oldalnak mondott.

„...a fiam, Simone, aki magas szinten vízilabdázott, a következő hónapoktól az én segítőm lesz a válogatott stábjában.”

Az olasz cikkben még egy alkalommal szóba kerül Simone: „A feleségem, Mariella sokszor ingázik Pozzuoli és Budapest között, Simone viszont most végleg idejön. Ő lesz a társam ebben az új fejezetben. És ki tudja, lehet, hogy egyszer tovább is viszi, amit elkezdtem” – fogalmazott Marco Rossi, aki ezek szerint szép jövőt jósol futballszakemberként a fiának.

A vlv.hu vízilabdás szakoldal egy videót közölt Simone Rossi OSC-s búcsúztatásáról, ebben konkrétan elhangzik, hogy Marco Rossi fia elemzőként fog dolgozni az MLSZ-nél.