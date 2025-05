A magyar válogatott Sallai Roland a Török Kupa után a bajnokságot is megnyerte a Galatasaray labdarúgócsapatával. Sallai a Kayserispor elleni találkozón ezúttal is jobbhátvédként futballozott, a bajnoki cím megnyerésével záruló meccsen pedig a Galata kapusa, az uruguayi Fernando Muslera is betalált.

A 28. születésnapját jövő csütörtökön ünneplő Sallai Roland ezúttal jobbhátvédként kapott lehetőséget vasárnap a Kayserispor elleni bajnokin, és a 71. percig a pályán volt. Sallai Roland ezúttal is jobbhátvéd volt a Galatában

Fotó: Ahmet Okatali/Anadolu via AFP Sallai bajnok lett, a Galata kapusa is betalált A találkozót az isztambuli csapat 3-0-ra nyerte meg, ezzel két fordulóval a zárás előtt bebiztosította bajnoki diadalát. Érdekesség, hogy a Galata harmadik gólját a csapat uruguayi kapusa, a 38 éves Fernando Muslera lőtte 11-esből a 89. percben. A 25. bajnoki címét ünneplő Galatasaray négy nappal ezelőtt a kupadöntőben szintén 3-0-ra verte a Trabzonsport, így története során 19. alkalommal hódította el a trófeát.

