A mérkőzés különlegessége, hogy Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City úgy nyert, hogy egyszer sem lőtt kapura. Ez az első alkalom az MLS történetében, hogy egy csapat így tudott volna győzni.

Sallói Dániel beadása nélkül ebből nem lett volna győzelem

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE SQUIRE

Sallói végig a pályán volt, és aktív szerepet játszott a győzelemben. A magyar játékos bal oldali középre gurítása után a Galaxy védője, Maya Yoshida szerencsétlenül ért bele a labdába, amely a saját kapujában kötött ki.

A Galaxy mélyrepülése

A Galaxy úgy szenvedett 1-0-s vereséget, hogy 11 lövési kísérlete is volt, és 64 százalékos labdabirtoklással zárta a mérkőzést. Pedig pályán volt a német legenda, Marco Reus is, aki több veszélyes szabadrúgást is elvégzett, egyet a hosszabbításban, amely a keresztlécen csattant.

A Los Angeles Galaxy címvédő létére pocsék idényt fut. Az első 11 fordulóban nyeretlen maradt, mindössze három döntetlent sikerült összekaparnia, így jelenleg az utolsó helyen áll a Nyugati Főcsoportban.

Edzőváltás és új remények Kansas Cityben

A Sporting Kansas City szezonja nehezen indult, az első hat mérkőzésből ötöt elveszített. Ezek után március 31-én közös megegyezéssel távozott a vezetőedző, Peter Vermes, akit Kerry Zavagnin váltott a kispadon ideiglenes szakvezetőként.

A vasárnapi győzelem a Sporting Kansas City harmadik sikere volt a szezonban, amellyel a 12. helyre lépett előre a Nyugati Főcsoportban.

Sallói jó formában

Sallói Dániel a 2025-ös MLS-szezonban eddig 10 mérkőzésen lépett pályára, hatszor kezdőként. Ez idő alatt négy gólt szerzett és összesen három gólpasszt adott.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a San Jose Earthquakes elleni 5-3-as győzelem során, amikor is két gólt lőtt és két gólpasszt adott. Ezek után az MLS-forduló legjobb játékosának is megválasztották.