A török Salt Bae, polgári nevén Nusret Gökce 2017-ben vált világhírűvé egy videóval, amelyben egyedi mozdulattal szórta a sót a húsra, azóta ez a mozdulat a védjegye.

Salt Bae és Dzsudzsák Balázs Dubajban

Salt Bae éttermébe a legnagyobb sztárok járnak

Van arannyal bevont steak is potom félmillió forint körüli értékben. Az első vendéglőjét még Isztambulban nyitotta 2010-ben, de ma már Ankarában, Dohában és Dubajban is van étterme. A közösségi oldalán közel 50 millió követővel rendelkező sztárszakács rendszeresen bratyizik a sportolókkal, zenészekkel és egyéb hírességekkel is.

Hírnevét azonban nemcsak a konyhaművészetének köszönheti a sztárséf.

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság döntője után Salt Bae a pályára sétált, és az argentin válogatott játékosaival, köztük Lionel Messivel, valamint a világbajnoki trófeával pózolt.

A lefújás után Lionel Messire próbált meg ráakaszkodni, de a hétszeres aranylabdás jól láthatóan próbálta levegőnek nézni a török sztárszakácsot.

Kitiltás és csökkenő népszerűség

Ez az incidens nagy felháborodást váltott ki, mivel a FIFA szabályai szerint a trófeát csak a győztes csapat tagjai és magas rangú tisztviselők érinthetik meg. A FIFA vizsgálatot indított az ügyben, és Salt Bae-t később kitiltották az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) a döntőjéről is. Komolyabb szankciót nem kapott a szakács, talán azért, mert baráti viszonyt ápol Gianni Infantino FIFA-elnökkel.

Salt Bae éttermei világszerte ismertek, de nem mentesek a kritikáktól. A londoni Nusr-Et étterem például 2,5 csillagos értékelést kapott a TripAdvisoron, és a város éttermei között az utolsó helyek egyikén szerepel. A vendégek gyakran panaszkodnak a magas árakra és a gyenge minőségű ételekre. A New York-i éttermet 2024 májusában bezárták, és a vállalkozásai bevételei is jelentősen csökkentek az utóbbi időben.

Dzsudzsák Balázs, aki három arab emírségekbeli csapatban is futballozott, korábban több interjúban is beszélt arról, hogy élvezi a dubaji életstílust, a közös programokat a csapattársakkal, például a sivatagi quadtúrákat és a báránysütéseket. Az elmúlt szezonban Debrecenben focizott és 38 éves kora dacára az NB I asszisztkirálya lett, a bajnokság végeztével az első útja Dubajba vezethetett.