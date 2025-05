A Feyenoord ikonjának számító szemüveges focista, Joop van Daele a csapat otthonának számító Rotterdamban született 1927-ben és 1967 és 1977 között tíz éven át játszott a Feyenoordban. 1970-ben érte el a legnagyobb sikerét ő és a csapat is, amikor a skót Celtic ellen megnyerték a Bajnokok Ligája elődjének számító Bajnokcsapatok Európakupáját.

Meghalt a szemüveges focista, Joop van Daele

Joop van Daele, a szemüveges focista a szurkolók kedvence volt

A balhátvédként szereplő játékos Világkupát is nyert a csapattal, az Estudiantes elleni párharc második meccsén ő lőtte a mindent eldöntő gólt. A Világkupa akkor két meccsen dőlt el, az elsőn 2-2-es döntetlen született, a másodikon 1-0-ra nyertek a hollandok. Az immár ikonikussá vált gólja ünneplése közben a feldühödött argentin játékosok letépték Van Daele fejéről a szemüveget és össze is törték.

A szemüveg a Feyenoord és az Estudiantes legendás mérkőzésének szimbólumává vált, és a Feyenoord múzeumában lehet megtekinteni a mai napig.

Van Daele 1976-ban távozott a csapattól, szerepelt még a Go Ahead Eagles, a Fortuna és az Excelsior csapataiban is, utóbbi kettőnél ezdősködött is.