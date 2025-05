Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzés 20. percében tanári gólpasszt adott a kolumbiai Luis Díaznak, így a magyar válogatott csapatkapitánya már hét asszisztnál jár az idei Premier League-szezonban. A 24 éves középpályás a 80. percben kiharcolt egy kiállítást is, így nem túlzás leírni, hogy ő volt a mérkőzés egyik főszereplője. De vajon, hogyan látják Szoboszlai teljesítményét a Liverpool csapatával foglalkozó sajtóorgánumok?

Szoboszlai Dominiket nem győzték dicsérni az Arsenal elleni meccs után

Fotó: Oli Scarf/AFP

Szoboszlai a Liverpool jövője

A Sofascore 7.1-es osztályzatot adott Szoboszlainak, nála csak holland Cody Gakpo (7.3) és az angol válogatott Curtis Jones (7.2) kapott jobb értékelést. Szoboszlai a gólpassza mellett 83%-os passzpontossággal dolgozott, volt még egy kialakított nagy helyzete, egy blokkolt lövése, valamint egy távoli kísérlete, amit David Raya védeni tudott.

A goal.com honlapon szintén Szoboszlai gólpasszát emelik ki, a 8-as osztályzattal pedig holtversenyben a mezőny legjobbja lett Luis Díazzal.

A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott a magyar középpályásnak, kiemelik, hogy támadásban és védekezésben is rengeteg energiát mozgósított, a gólpassza pedig egy remek meglátás után született. Hangsúlyozzák, hogy Szoboszlai egyáltalán nem hibáztatható azért, hogy az Arsenal a szünet után visszajött a meccsbe.

A This is Anfield portálon 8-as osztályzattal díjazták Szoboszlai teljesítményét, ezzel ő lett a Liverpool legjobbja. Az osztályozónaplóban azt írták a neve mellé, hogy a magyarok csapatkapitánya robbanékony és erőteljes volt az első félidőben, és egy remek gólpasszt kiosztva megduplázta csapata előnyét. Kiemelik azt is, hogy Szoboszlai a második félidőben is rengeteget hajtott és mindent megtett a győzelemért.

Nem mellesleg ugyanezen a honlapon egy külön cikket is szenteltek a magyar középpályásnak, melynek a címében leírják, hogy Szoboszlai lenyűgözően futballozott az Arsenal elleni kiélezett meccsen. A Szoboszlaival foglalkozó anyagban hangsúlyozzák, hogy a Liverpoolból kevés játékos emelkedett ki ezen a találkozón, de a magyar középpályás megmutatta a klasszisát az Ágyúsok ellen.

Megjegyzik, hogy Szoboszlai olyan játékos, aki a legkövetkezetesebb és legdinamikusabb teljesítményt nyújtja, mellette pedig az agresszivitást, a technikát és a kreativitást egyaránt ötvözi.

Míg mások visszaestek, addig Szoboszlai fáradhatatlan maradt, mellette pedig az intelligenciájával és intenzitásával rányomta bélyegét az összecsapásra.

Az angol labdarúgásban a második szezonját töltő játékos erőteljes és könyörtelen teljesítményt nyújtott az első félidőben. A kezdő sípszótól kezdve érződött, hogy ráhangolódott a találkozóra, a fizikalitásának köszönhetően pedig óriási területeket játszott be. Szoboszlai céltudatosan dolgozott, a sebességével és a progresszív passzaival megzavarta az Arsenal középpályáját. Ez a proaktív hozzáállás vezetett az első félidőben adott gólpasszához, ami klasszismegoldás volt.

Elsősorban a liverpooli középpályás hármasának élén tevékenykedett, hatalmas területet fedezett le, és folyamatosan bekapcsolódott az átmeneti játékba. Amikor a Liverpool előre tört, Szoboszlai gyakran elsőként érkezett a támadásba. Amikor az Ágyúsok kontrázni akartak, ő volt az, aki visszarohant, hogy segítsen a védekezésben.

Szoboszlai gyakran kérte a labdát, nem csak amikor üresen volt, hanem szűk területeken is. Megvan a képessége ahhoz, hogy kikerülje a nyomást és összekösse a játékot a középpálya és a támadósor között.