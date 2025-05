A Liverpool viszonylag hosszú szünet után játszott újra bajnoki meccset, Arne Slot és a játékosok is buliztak már a Brighton elleni bajnokit megelőzően, Szoboszlai Dominik is Dubaiban volt.

Szoboszlai Dominik Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik kezdő volt

A Liverpool az Alisson - Bradley, Quansah, Konaté, Cimikasz - Szoboszlai, Gravenberch, Elliott - Szalah, Gakpo, Chiesa tizeneggyel állt fel, így a csapatkapitány, Virgil van Dijk nagy sorozata megszakadt, korábban zsinórban 69 meccsen volt kezdő a Premier League-ben. A Vörösök a kezdés előtt megkapták a szokásosnak mondható díszsorfalat, majd hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, Gakpo és Szalah révén hamar dolga akadt a hazaiak kapusának, Verbruggennek, majd a 9. percben Szoboszlai forgatta át a labdát a jobboldalra, ahol Szalah indította Bradley-t, aki középre passzol, Harvey Elliott pedig megszerezte a vezetést.

A félidő közepénél Bradley is gólt szerezhetett volna, de a kapu előtt előtte keresztbe a labdát. A sok vendéghelyzet után egyenlített a Brighton, egy szép akció után Ayari szerzett gólt a 32. percben.

Az első félidő végén egy szabadrúgást követően Szoboszlai Dominik kapta vissza a labdát, majd szép mozdulattal ívelte át Verbruggen kapust. A gólörömével pedig elárulta magát, ugyanis a labdát betette a meze alá, az ujját pedig a szájába vette, ami az ”egyezményes jele” a babavárásnak.

Ez sok mindent megmagyarázna Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka sietős esküvője kapcsán is.

Szoboszlai Dominik így kürtölte világgá az örömhírt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A gól után a Liverpool is gratulált Szoboszlai Dominiknak és a feleségének, Buzsik Borka pedig egy szívecskével kommentálta a bejegyzést, így ezt vehetjük hivatalos bejelentésnek is, főleg azt követően, hogy Buzsik Borka is kitett egy storyt az Instagramon.

A második félidő elején a Brighton próbálkozott, majd 10 perc elteltével Szalah hagyott ki egy nagy helyzetet a kapu előtt. a túloldalon egy sarkazást követően Welbeck került ziccerbe, de Alisson védeni tudott.

Szoboszlai Dominik végül 63 percet töltött a pályán, Curtis Jonest küldte be a helyére Arne Slot. A magyar válogatott csapatkapitánya a nyolcadik ólját szerezte a szezonban. Öt perccel később megint Szalah került helyzetbe, de Verbruggen bravúrral leért az egyiptomi lapos lövésére.