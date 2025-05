Szoboszlai Dominik egy remek szabadrúgásvariáció után 13 méterről jobbról, a tizenhatos oldalától a hosszú sarokba emelt, majd a gólörömével (egyik ujját a szájába tette, a labdát pedig a hasához a meze alá) mindenkivel tudatta, hogy feleségével gyermekáldás előtt állnak.

Szoboszlai Dominik új szerepkörben tűnt fel a Brighton ellen

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai szezonbeli 48. mérkőzésén kilenc gólpassz mellett nyolcadszor volt eredményes. A 63. percben Curtis Jones váltotta a magyar középpályást, ennek ellenére jó értékeléseket kapott.

„Úgy tűnt, hogy élvezte a hátrébb vont szerepkörét. Végig nagyon aktív volt, és tele volt energiával. Lenyűgöző góllal szerzett vezetést a Liverpoolnak a félidő előtt" – (Liverpool Echo, 7-est kapott).

„Nagy szerepe volt a Liverpool első góljában, ő forgatta át a labdát Mohamed Szalah oldalára. Ő lőtte a második gólt egy olyan lövéssel, ami Bart Verbruggent is teljesen összezavarta, igaz, ő is zavartnak tűnt, lehet majd elmondja, véletlen volt és beadásnak szánta. A második félidőben fáradtnak tűnt, le is cserélték" – (This is Anfield, 7-es).

Egy hosszabb elemzés is érkezett Szoboszlai teljesítménye, illetve jövőbeli szerepe kapcsán:

„Akár komolyan gondolta, akár nem, Szoboszlai Dominik gólja korántsem a legérdekesebb része volt a mostani teljesítményének. Az volt a leginkább figyelemre méltó, hogy a magyar kissé mélyebb szerepkörbe került,

nem utolsósorban azért, mert olyan jól érezte magát, miután egy szezont a Liverpool 10-eseként töltött. A négyből nulla szerelés nem ideális, de Szoboszlai párharcából ötöt megnyert, köszönhetően annak, hogy jobban részt vett a középpályás védekezésben. Négy passzt is adott az utolsó harmadba, köztük egy nem akármilyet az első gól előtt. A következő szezonban többet fogunk látni ebből? Ez talán attól függ, hogy érkezik-e a nyáron egy bizonyos másik, a 10-es poszton játszani képes játékos."

További értlékelések:

Sofascore: 7,3 – csak hárman kaptak ennél jobbat

Eredmenyek: 7.8 – csak Harvey Elliott kapott jobb értékelést