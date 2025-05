A Magyarországon még sosem látott Red Bull Four 2 Score során a négyfős csapatoknak egy sajátos, rendkívül pörgős szabályrendszerben kell gólokat szerezniük, a megszokott 90 perc helyett mindössze tízperces mérkőzéseken mérik össze az erejüket. A pályán kétszer négy fő mérkőzik meg, a meccsek alatt pedig nincs kapus, így kell a hálóba találni a labdával. A versenyben egy különleges módszerrel számítják a pontokat: az első és utolsó 60 másodpercben ugyanis kétszer annyira érdemes kihasználni a helyzeteket, mert a gólok duplán számítanak. Emiatt a megmérettetés miatt érkezik Budapestre Szoboszlai Dominik a hétvégére.

A sztárvendég Szoboszlai Dominik lesz az eseményen.

Fotó: Adam Bertalan / Red Bull / Bertalan Ádám

Szoboszlai Dominik is ott lesz a mérkőzéseken

Az ingyenesen látogatható döntő eseménynek május 31-én, szombaton a budapesti Bálna ad otthont, ahol az érdeklődők egy egész napon át számíthatnak az izgalmas mérkőzésekre. A délelőtt 9.00-es kapunyitás után a csoportmérkőzések 11.00 órakor kezdődnek, 16:55-kor egy gálameccs keretében az Újságíró Válogatottal csap össze a hírességek csapata, a döntőt pedig 18:56-kor rendezik. Az izgalom garantált, hiszen a legjobbaknak Szoboszlai Dominik előtt kell bizonyítaniuk.

A verseny kapcsán a továbbjutó csapatok az alábbiak: a budapesti selejtezőből a Fifa street, a Józsa SE, a Déli, a Chicago, a Smakk, a Garázs FC, a Cageball KTSK és a HULK fantázianévre hallgató csapatok ünnepelhettek. Ők csatlakoztak az eddigi 8 továbbjutóhoz, a 777-hez és az East Great Fallshoz (Győr); a ZSRKRTK-hoz és az FC Prime-hoz (Szeged); a Real Debrecenhez és a Windy SE-hez (Debrecen), valamint a Dominatershez és red devilshez (Székesfehérvár).

A szervezők emellett számos meglepetéssel készülnek, érkezik többek között Lil Frakk két dalnának, köztük a Red Bull Four 2 Score hivatalos indulójának premierjével, fellép a Cypher Town tánccsapata és lesz freestyle foci bemutató is. De érkezik a döntőre szurkolni Tótka Sándor olimpiai bajnok kajakozó, és a résztvevők az új, fehérbarackos Red Bull Summer Editiont is megkóstolhatják. További információk a Red Bull Four 2 Score bajnokságáról az alábbi linken elérhetők.