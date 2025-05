Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosaként az első magyar focista lett, aki megnyerte az angol Premier League-et. Ezt pedig illik méltó módon megünnepelni, pont úgy, ahogy a magyar válogatott csapatkapitánya tette.

A liverpooli csapattársak most nem buliztak együtt Szoboszlaival, de a PL-trófea másolata igen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai a belvárosban bulizott

A magyar válogatott csapatkapitányának budapesti bulijáról az egyik magyar Liverpool-szurkolói klub számolt be a közösségi oldalán. A PoolBarátok beszámolója szerint Szoboszlai ugyanabban a belvárosi klubban bulizott családtagjaival, legközelebb barátaival és egy sor válogatott csapattársával, ahol két éve a liverpooli szerződését is megünnepelte. A buliban ott volt Szoboszlai Kokó becenevű első edzője és annak felesége is, akikkel külön képen is pózolt a PL-trófea másolatával a Liverpool 8-asa.

