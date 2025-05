A Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik kezdő volt, 63 percet volt a pályán. Amikor lecserélték, még vezetett a csapata, de végül 3-2-re kikapott egy remek meccsen.

Szoboszlai Dominik jelezte, apuka lesz

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az első félidő végén egy szabadrúgást követően Szoboszlai Dominik kapta vissza a labdát Harvey Elliottól, majd szép mozdulattal ívelte át Verbruggen kapust. A gólörömével pedig elárulta magát, ugyanis a labdát betette a meze alá, az ujját pedig a szájába vette, ami az ”egyezményes jele” a babavárásnak.

Ha ez nem lett volna elég, A gól után a Liverpool is gratulált Szoboszlai Dominiknak és a feleségének, Buzsik Borka pedig egy szívecskével kommentálta a bejegyzést, így ezt vehetjük hivatalos bejelentésnek is, főleg azt követően, hogy Buzsik Borka is kitett egy storyt az Instagramon, így biztos: jön a baba.

Szoboszlai szezonbeli 48. mérkőzésén kilenc gólpassz mellett nyolcadszor volt eredményes. A már bajnok Liverpool Szoboszlai Dominik gólja ellenére 3-2-re kikapott a Brighton otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 37. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.