A Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Crystal Palace ellen a Premier League utolsó fordulójában. Ha lehet ilyet mondani, az eredmény, és a mutatott játék is másodlagos volt ezen a napon, hiszen mindenki csak arra várt, hogy a Liverpool játékosai, köztük Szoboszlai Dominik is, megkapják a trófeát és a bajnoki cím mellé járó aranyérmeket is.

Szoboszlai Dominik – aki hétfőn gyönyörű gólt lőtt a Brightonnak, majd a gólörömével bejelentette, hogy apa lesz – ezúttal is kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, csapata viszont már a meccs elején hátrányba került. Connor Bradley eladott labdája után Ismaila Sarr volt eredményes. A második félidő elején Szoboszlai remek lekészített labdája után Mohamed Szalah egyenlíthetett volna, de az egyiptomi végül csak a 84. percben talált be, amikor Szoboszlai már nem volt a pályán, így lett a vége 1-1. Szoboszlai Dominik ezúttal nem tudott kiemelkedni a csapatból

Fotó: PAUL ELLIS / AFP Szoboszlai Dominik alapember lett, de nem ez volt élete meccse Szoboszlai az idei szezonban 49 mérkőzésén lépett pályára a Liverpoolban. 3431 játékperc alatt nyolc gólt és kilenc gólpasszt adott. A játékpercek alapján ő volt a Liverpool negyedik legtöbbet foglalkoztatott mezőnyjátékosa. A This is Anfield szurkolói oldal 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak. „Ahogy az egész szezonban, úgy most sem lehetett panasz a munkamoráljára. Ennek ellenére a Liverpool 8-asa ezúttal nem vállalkozott eleget, nem cselezett, a labdával általában hátrafelé játszott és a párharcokban sem volt erős” – írták a magyar válogatott csapatkapitányáról. A Liverpool Echo a leggyengébb, 5-ös osztályzatot adta Szoboszlainak, igaz nem ő kapott egyedül ilyen osztályzatot, voltak hárman is a csapatban. Az értékelés szerint túlságosan perifériára szorult a szünet előtt, de egy veszélyes fejese azért volt. A második félidőben csak enyhe javulást jegyeztek fel nála, fáradtnak tűt, így nem véletlen, hogy lecserélték. A Fotmob 6,8-asra értékelte a teljesítményét, ezzel Andy Robertson, Connor Bradley és a kiállított Ryan Graveberch kapott csak gyengébb értékelést nála. A Sky-nál Szoboszlai szintén 6-ost kapott, ahogy még heten a kezdőből és az összes csere is, mert mint írtuk, itt tényleg nem az eredmény számított, csak az, hogy legyen végre a nyakakban az arany.

