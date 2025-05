Ronaldo hétfőn világszerte meglepett mindenkit, amikor a közösségi médiában azt mondta követőinek, hogy „ennek a fejezetnek vége”, és ezzel a jelek szerint a távozására utalt. A csatár következő lépései egyelőre tisztázatlanok, de a találgatások szerint az MLS-ben, Brazíliában, Törökországban, a Sporting Lisszabonban vagy máshol, Szaúd-Arábiában is kiköthet. Állítólag közel állt ahhoz, hogy megállapodjon az Al-Nassrral egy új, évi 167 millió fontos szerződésről, de nem akarta elkötelezni magát végül. A Közel-Keleten elért személyes sikerei ellenére – Ronaldo 2023 óta 99 gólt szerzett az Al-Nassrnak – az ottani pályafutásából hiányzott egy alapvető kellék: a nagy trófeák. Most a spanyol Marca arról számol be, hogy Ronaldo távozását hamarosan sajtótájékoztatón erősíti meg a klub, és a helyére már meg is van a célpont Szoboszlai Dominik csapattársának a személyében.

Fotó: PETER POWELL / AFP

Eközben a talkSPORT azt állítja, hogy az Al-Nassr ki akarja vetni a hálóját a Premier League-be, és ki akar halászni onnan egy bizonyos Luis Díazt. A Liverpool sztárjának a szerződése 2027-ben jár le, és állítólag ő lett a legfőbb célpont Ronaldo helyére.

A 40 éves portugál Európa-bajnok eltökélt szándéka, hogy elérje pályafutása során az 1 000 gólt, amihez még két-három szezonnyi rendszeres gólszerzésre lehet szüksége, mivel jelenleg 936 találatnál jár.