A Liverpool játékosai már négy fordulóval a Premier League vége előtt megnyerték a bajnokságot, így az utolsó két körre fordulva némi pihenőt kaptak a futballisták, köztük természetesen Szoboszlai Dominik is Arne Slot vezetőedzőtől. Ezzel kapcsolatban az Origón beszámoltunk már arról, hogy a csapatból többen is Dubai felé vették az irányt lazítani és a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldot is elbúcsúztatni. A Daily Mail pedig a focisták szállása kapcsán kiderítette, hogy a csapat az ötcsillagos Atlantis The Royal luxushotelben szállt meg, amely a Theworlds50best.com szerint a világ kilencedik legjobb szállodája.

Szoboszlai Dominik is lazíthat egy kicsit.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik és Szalah előtt egy testőr sétál?

A kérdéses videó kapcsán, ha a lenti felvételt alaposan megnézzük, akkor úgy tűnhet, hogy a két játékos előtt a fekete pólót viselő férfi mintha Szoboszlaira és Szalahra vigyázna, ahogy valószínűleg a szálloda előterében közlekednek.