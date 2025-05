„Nem mondhatom, hogy nagyon szomorúak vagyunk, de nem azért jöttünk ide, hogy veszítsünk, győzni akartunk” – értékelt a meccs után a Premier League-nek Szoboszlai Dominik, aki a gólja után kürtölte világgá, hogy apuka lesz.

Szoboszlai Dominik bombagólja után a gólpasszt adó Harvey Elliottal ünnepelt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik: beadás volt

„Az első 70 percben megmutattuk, hogy meg akarjuk szerezni a három pontot. Egy kemény brightoni csapattal álltunk szemben, és megérdemelten nyertek. Úgy tűnt, hogy ők jobban akarták a győzelmet” – folytatta az értékelést Szoboszlai.

„Nehéz erről beszélni, mert már megnyertük a bajnokságot, de nem azért jöttünk ide, hogy veszítsünk. Az Arsenal ellen is mindent beleadtunk, és vasárnap is mindent bele fogunk adni, mert ez az utolsó hazai meccsünk, és a szurkolók megérdemlik” – tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a góljáról is beszélt.

„Beadásnak szántam, hogy őszinte legyek. Nem fogok hazudni,

de örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Van egy hét edzésünk és még 90 percnyi játékunk. Fel fogjuk emelni a trófeát a meccs után, és mindenki álmai valóra válnak” – zárta a Liverpool 8-asa, akinek az egyik legnagyobb kritikusa, Jamie Carragher már a meccs közben elmondta, nem lehetett szándékos a magyar játékos gólja.

„Minél többet nézem, annál inkább úgy gondolom, hogy beadás volt, de kétségtelen, hogy képes kivételes gólokat szerezni. Nem teljesen értem, a kapus mit csinált, de az ünneplés közben is látszódott, hogy a játékos nem egészen tudja, hogy szerzett gólt” – mondta Carrager.