Gulácsi Péter a közösségi oldalain jelentette be, hogy nem lesz többet tagja Marco Rossi szövetségi kapitány válogatottjának. A lipcsei kapus visszavonulására szinte azonnal reagáltak a válogatott jelenlegi és korábbi játékosai is, többek között Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai Dominik és Gulácsi Péter a válogatottban és Lipcsében is csapattársak voltak

Fotó: TOM WELLER / DPA

Szoboszlai Dominik is reagált Gulácsi Péter visszavonulására

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az elsők között reagált a visszavonulás hírére. A Liverpool játékosa egy szívvel reagált a bejelentésre az Instagramon, annak ellenére, hogy este klubjával még angol bajnokit kell majd játszania a Brighton ellen.

Szoboszlaihoz hasonlóan reagált Dzsudzsák Balázs, a magyar válogatott rekordere, Dárdai Márton és Kerkez Milos is, valamint a teniszező, Fucsovics Márton is. A klubtársak közül Willi Orbán és a német válogatott David Raum is reagált, de üzent Németh Krisztián, Dárdai Palkó és Dárdai Bence is, valamint Futács Márkó és a kézilabdázó Máthé Dominik és Ligetvári Patrik is.

Gulácsi a nemzeti együttesben 2014. május 22-én, a dánok ellen 2-2-vel zárult debreceni barátságos találkozón mutatkozott be. Összesen 58-szor szerepelt a válogatottban, amellyel három Európa-bajnokságon vett részt. Legutóbb szeptember 7-én a Nemzetek Ligájában védett, amikor a magyar együttes 5-0-s vereséget szenvedett a németektől Düsseldorfban.