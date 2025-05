A magyar válogatott védő, Kerkez Milos végig a pályán volt az Emirates Stadionban, ahol a Bournemouth története során először diadalmaskodott, az örömben pedig a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik is osztozott.

Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül Kerkez Milos bejegyzését

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Mire gondolt Szoboszlai Dominik?

Kerkez Milos az Arsenal legyőzése után az

Instagram-oldalán közétett posztjában azt írta, hogy: „We believe”, azaz hiszünk benne. Szoboszlai Dominik pedig nem is hagyta szó nélkül, szinte azonnal reagált: „We do”, azaz mi is, írta a Liverpool magyar sztárja egy szívecske kíséretében.

A szurkolók azt találgatják, „vajon mit jelentett" Szoboszlai válasza. Azonnal érkeztek a kommentek:

„Dominik ügynök tedd a dolgodat"

„Igen, a mi ügynökünk"

A drukkerek is úgy gondolják, hogy a nyári átigazolási időszak egyik legizgalmasabb kérdése – magyar szempontból mindenképp – Kerkez Milos jövője lesz. A válogatott balhátvédért a hírek szerint többek között a Real Madrid is bejelentkezett, de a Liverpool szurkolói remélik, hogy Szoboszlai Dominik rá tudja venni a barátját, hogy a következő szezontól a nemzeti csapat mellett klubszinten is egymás mellett szerepeljenek majd.