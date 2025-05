„Nagyon jól, nagyon jól” – mondta Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy hogy hangzik, hogy ő is angol bajnoknak nevezheti magát, miután a Liverpool 20. alkalommal ért a csúcsra. „Az egész szezonban keményen dolgoztunk, hogy idáig eljussunk. Mindenki érintett valahogy ebben a sikerben. A játékosok, a stáb, a szurkolók, a város, így mindenki számára hatalmas pillanat volt, amikor legyőztük a Tottenhamet, és ezt együtt ünnepelhettük. Nagyon fontos volt, hogy nyugodtak lehettünk, és a következő meccsre koncentrálhattunk, és nem is kellett arra gondolnunk, hogy mit csinál az Arsenal” – mondta Szoboszlai, aki szerint fontos volt, hogy csak magukra kellett koncentrálniuk. „Mindig meccsről meccsre haladtunk, és ezt fogjuk tenni a továbbiakban is, mert szeretnénk a szezont is jól befejezni” – tette hozzá az interjú folytatásában.

Szoboszlai Dominik első magyarként nyerte meg a Premier League-et

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik: házasság vagy Premier League?

„A labdarúgás legfontosabb része a család és a saját életed, szóval természetesen a házasságot választom, aztán másodikként a Premier League-et” – válaszolt arra, mi volt a legfontosabb momentuma 2025-nek számára. „Azt mondanám, hogy

ez a legboldogabb időszak, amit eddig a pályán és a pályán kívül a pályafutásom során tapasztaltam. Azt hiszem, megtaláltam a megfelelő embereket magam körül, nemcsak a futballban, hanem a futballon kívül is.

A pályán a Premier League megnyerésére törekedtünk. Mindig is ez volt a célunk, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt elértük, és úgy gondolom, továbbra is jó úton haladunk.”

„Hihetetlen szezon volt. Voltak hullámvölgyek és hullámhegyek is. Elsőként jutottunk tovább a Bajnokok Ligája alapszakaszából, de aztán kiestünk a PSG ellen. Bejutottunk a Ligakupa döntőjébe, de aztán a Newcastle ellen is kikaptunk. Szóval volt minden. Intenzív szezon volt, de természetesen a Premier League megnyerése volt a végső célunk, és nagyon különleges, hogy ez sikerült” – mondta Szoboszlai, aki szerint még mindig több van benne.

„Még több van bennem, ami szerintem ki is fog jönni. Többször kerülök a kapu elé, többször van lehetőségem gólt lőni vagy gólpasszt adni. Talán egy kicsit több a futás is lehet ennem, de már nem sokkal. Minden nap azért kell dolgoznod, hogy elérd a legjobbadat, én ezt teszem és az utolsó három meccsen is ez a célom.”