A szakértők szerint Alexis Mac Allister lehet még esélyes a pontrúgásoknál, míg a Chelsea elleni legutóbbi bajnokin Harvey Elliott állt a labda mögé, de ő általában csere szokott lenni. Korábban Virgil van Dijk is próbálkozott, de 2023 augusztusa óta nem állt a labda mögé.

Az egész Premier League-ben egyre kevesebb gól születik közvetlen szabadrúgásból. Három fordulóval a vége előtt mindössze 12 gól született szabadrúgásból, ez a legkevesebb az elmúlt majdnem 20 évben. A Liverpool egyike annak a 11 csapatnak, amelyik még nem szerzett gólt szabadrúgásból ebben az idényben. Igaz, az egész szezonban csak kilencszer próbálkoztak a Vörösök.

Alexander-Arnold több meccset is kihagyott ebben a szezonban sérülés miatt, de a távozása miatt most mindenképp új felállás jöhet és könnyen lehet, hogy Szoboszlai Dominik a szögleteknél és a szabadrúgásoknál is gyakrabban tűnik majd fel a labda mögött.