A Liverpool ugyan már hetekkel ezelőtt magabiztosan megnyerte a Premier League-et, mégsincs teljes nyugalom a klub háza táján. A távozását nemrég bejelentő Trent Alexander-Arnold miatt – aki minden bizonnyal a Real Madridba igazol – bosszúsak a drukkerek, az Arsenal elleni meccsen pedig Szoboszlai Dominik is a célkeresztjükbe került.

Szoboszlai Dominik csapattársát, Trent Alexander-Arnoldot kifütyülték a saját szurkolói

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik is a kritikák kereszttüzébe került

Alexander-Arnold a szerződése lejártával ingyen távozhat idén nyáron, ez pedig csak fokozza a liverpooli drukkerek haragját a játékossal szemben. A 26 éves jobbhátvéd az Arsenal elleni bajnokin csak a kispadon kezdett, de már ekkor is kifütyülte az Anfield közönsége, majd a meccskeret felolvasásakor, valamint a becserélésekor is felharsant a kellemetlen hangorkán a szurkolók részéről - számolt be róla a Magyar Nemzet. Alexander-Arnold a lefújást követően a többiekhez hasonlóan megtapsolta a szurkolókat, akik ekkor is kifütyülték.

Az éppen mellette haladó Szoboszlai Dominik megvédte barátját, széttárt karokkal jelezte a drukkerek felé, hogy erre nincs szükség.

A magyar válogatott csapatkapitányának reakciója nem aratott sikert, a mérkőzést követően erős kritikával illették őt, és a hozzá hasonlóan reagáló Cody Gakpót is.

Szoboszlai Dominik reakciója nem aratott sikert a Liverpool-szurkolók körében

Fotó: PETER POWELL / AFP

„A játékosoknak joguk van saját véleményükhöz, de talán jobb lett volna, ha ezt az öltözőben tartják meg. A szurkolók érthetően dühösek a távozó jobbhátvédre, és ez volt az egyetlen módja, hogy ezt kifejezzék.

Gakpo és Szoboszlai viszonylag újak még a klubnál, és talán nincs még akkora hitelük a szurkolók szemében, hogy megmondják, hogyan érezzenek vagy viselkedjenek

– idézte a Magyar Nemzet a rousingthekop.com oldalon olvasható kritikát.

A Liverpool legközelebb május 19-én lép pályára, Arne Slot együttese a Brighton otthonába látogat a 37. fordulóban.

