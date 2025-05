Nagy bajban van az RB Leipzig, amihez az elmúlt években nem voltak hozzászkova Lipcsében. Az utóbbi idényekben rendre a Bundesliga dobogóján végző, ezzel pedig biztos Bajnokok Ligája-indulónak számító szász csapat az aktális idényben nagyon gyengén szerepelt. A BL-ben nyolcból hét meccset elveszítettek, a bajnokságban pedig már biztosan lecsúsztak a BL-t érő helyekről, amivel súlyos euró tízmilliókat bukik a klub. A vezetőségnek így pénzt kell csinálnia a legértékesebb játékosokból, és az egyik üzletben az éppen Dubajban nyaraló Szoboszlai Dominik neve is előkerült – írja a Ripost.

Xavi Simons a holland futball egyik legnagyobb reménysége, ezt már Szoboszlai Dominik is tudja

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Párizs-Lipcse-Liverpool?

A 22 éves holland támadó középpályás 2023-ban a Paris Saint-Germaintől érkezett kölcsönben Lipcsébe, éppen az azon a nyáron távozó Szoboszlai Dominik helyére. Simonsért 50 millió eurót fizetett aztán a Lipcse, amikor idén januárban végül végleg megvette a francia sztárcsapattól. A villámgyors holland 74 meccsen 20 gólnál jár a Leipzig csapatában, azaz megérte megvenni.

Hát még akkor mennyire megérte, ha segít kihúzni a csapatot a rossz szereplés okozta gazdasági gödörből. Hírek szerint a Lipcse mintegy 70 millió eurót kérne – ennyit kaptak Szoboszlaiért is – érte, és állítólag a Liverpool is a komoly érdeklődők között van.

Aggódnia kellene Szoboszlai Dominiknek?

Ha arra gondolunk, hogy Arne Slot a holland bajnokságból jól ismeri Simonst, akkor akár mondhatnánk is, hogy igen. Slot a Feyenoorddal nyert bajnokságot, amikor az ifjú Simons már a PSG kölcsönjátékosaként szerepelt az Eredivisie-ben.

Eindhovenben 48 tétmeccsen 22 gólt és 11 gólpasszt jegyzett és gólkirály lett a PSV színeiben.

És bár Lipcsében Szoboszlai helyére szerződtették, sőt Liverpoolban is ez lehet a terv, de ez nem veszélyeztetné a magyar válogatott csapatkapitányának helyét a kezdőben. Papíron ugyan Szoboszlai helyére érkezhet Simons, de a legrosszabb esetben is csak annyi történne, hogy Szoboszlai kicsit visszább lépne és újra ott játszana, ahol Jürgen Klopp taktikájában is szerepelt.

