A labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében ismét a Ferencváros és a Paksi FC játszott egymással. A finálét, akárcsak tavaly, most is a paksiak nyerték, a győzelmet követően pedig Szoboszlai Dominik üzent a tolnaiak hősének, a két tizenegyest is hárító Szappanos Péternek.

A rendes játékidő ráadásában a Ferencváros 1-1-re módosította az állást, így jöhetett a 2x15 perc extra játékidő, ahol már nem esett több gól, ezért következhettek a tizenegyesek. Itt pedig a paksiak kapusa, Szappanos Péter kétszer is védeni tudott, míg kollégája, Dibusz Dénes csak egyszer, a Paks így ismét megnyerte a Magyar Kupát. Ezután pedig Szoboszlai Dominik telefont ragadott és üzent a paksi hősnek. Szoboszlai Dominik üzenete Szappanos Péternek. Szoboszlai Dominik érdekes üzenete Szappanosnak A döntőt követően a paksi kapus, Szappanos Péter, aki egyébként a magyar válogatottban is szerepelt már, nem akárkitől kapott üzenetet. A Liverpool középpályása Instagram-sztoriban (24 óráig érhető csak el a posztolást követően) emlékezett meg a paksi sikerről, méghozzá a Nemzeti Sport képét megosztva Szappanosról, és még annyit írt a sztoriba, hogy „@szappanospeti, nem ismertek”.

