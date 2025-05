Trent Alexander-Arnold's Liverpool career:



🏆🏆 Premier League

🏆 UEFA Champions League

🏆 UEFA Super Cup

🏆 FIFA Club World Cup

🏆 FA Cup

🏆🏆 EFL Cup

🏆 Community Shield

⭐️⭐️⭐️ PFA Team of the Year

⭐️⭐️ UEFA Champions League Team of the Season

⭐️ Premier League Young Player of the Year