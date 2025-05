Szoboszlai Dominik csapata a Tottenham legyőzésével már a 34. fordulóban bebiztosította bajnoki címét, így a Liverpool számára nem volt tétje a múlt hétvégi Arsenal elleni találkozónak. A Vörösök már az előző fordulóban is így játszottak a Chelsea ellen és meglepően sima, 3-1-es vereséget szenvedtek a Stamford Bridge-en, az Arsenal elleni pedig kétgólos előnyt szórakoztak el az Anfielden. A Liverpool legközelebb jövő hétfőn, május 19-én lép pályára a Premier League-ben, így a játékosok kaptak néhány szabadnapot, mielőtt elindultak volna a csapat dubjai edzőtáborába.

Szoboszlai edzője Ibizán bulizott

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlaiék edzője Ibizán bulizik

Mindeközben Arne Slot, a Liverpool holland edzője egyedül indult el bulizni. A Magyar Nemzet azt írja, hogy fiatalok számára közkedvelt szigeten stílusosan a Queen legendás számára, a „We Are the Champions”-ra vonult be Slot. Azt nem tudni, meddig tartott az ibizai buli, de a videókon jól látható, hogy a 46 éves szakember alkohollal tette még felejthetetlenebbé az estét és a Premier League-győzelmet.

A Liverpool-szurkolók a kommentek között azt írják, hogy Slot teljesen megérdemli ezt az ünneplést,

hiszen Jürgen Klopp után ő a második edző, aki a csapattal megnyerte a Premier League-t

illetve ő az első holland edző, aki bajnoki címet tudott nyerni Angliában.

Ugyanakkor a drukkerek viccesen megjegyezték, hogy remélhetőleg a Brighton elleni meccsre már senki nem lesz másnapos.

Van is mit kipihenni

Szoboszlai Dominikék mindeközben Dubajba utaznak a héten, ahol a keret több tagja fogja tölteni a következő napokat. Van is mit kipihenni a Liverpool játékosainak, ugyanis az Arsenal elleni bajnokinak hatalmasok voltak az utózöngéi, miután a Vörösöktől nyáron távozó Trent Alexander-Arnoldot a drukkerek egy csoportja kifütyülte, amikor a pályára lépett. Ezt több csapattársa is szóvá tette, köztük Szoboszlai is kiintett a The Kop-nak. A Pool legendás védője, Jamie Carragher sem tudta hova tenni a történteket, szerinte ilyet egy Liverpool-játékos sem érdemel. Arne Slot csak annyit mondott, hogy ő nem szeretné a szurkolóknak megmondani, hogy az egyik legjobbjuk távozásakor hogyan érezzenek.