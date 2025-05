A nemzetközi labdarúgó átigazolási hírekben mindig akkurátus információkkal bíró Fabrizio Romano a hivatalos X-oldalán számolt be vasárnap reggel arról, hogy jól haladnak a tárgyalások Kerkez Milos és a Liverpool között, így hamarosan bejelentheti az angol bajnok, hogy Szoboszlai Dominik mellett még egy kiváló magyar válogatott focista erősítheti az együttest. Ezek szerint a Manchester City mégsem veszi meg az ifjú bekket a liverpooliak előtt.

Kerkez Milos a Bournemouth legjobbja volt az idei szezonban, és lehet, hogy a következőben Szoboszlai Dominik csapattársa lesz.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Szoboszlai Dominik mellett ott lehet Kerkez Milos is Liverpoolban

Egészen pontosan ezt írta Romano az X-oldalán vasárnap reggel: „Értesüléseink szerint a Liverpool és a Bournemouth között továbbra is folynak a tárgyalások Kerkez Milosért. A Liverpool továbbra is a favorit a magyar balhátvéd szerződtetésére, mivel a tárgyalások jól haladnak – hamarosan megtörténhet az üzlet. Kerkez továbbra is nagyon szeretne váltani, a személyes feltételek nem okoznak gondot az átigazolás kapcsán.”