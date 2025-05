A Manchester City egyik legnagyobb sztárja, Kevin de Bruyne nemrég bejelentette, hogy szerződése lejártával az idén nyáron 10 év után távozik az angol klubtól. Szerda éjjel aztán bombaként robbant a hír, miszerint a belga középpályás iránt érdeklődik az angol bajnok Liverpool is. Mindez azért is érdekes, mert a világ egyik legjobb támadó középpályása éppen azon a poszton játszik, ahol Szoboszlai Dominik, így a klubváltás a magyar válogatott csapatkapitányának jövőjére is hatással lenne.

Szoboszlai fellélegezhet, ha Kevin De Bruyne és felesége, Michele Lacrix Liverpool helyett Nápolyba költözik

Fotó: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG

Szoboszlai hálás lehet Kevin de Bruyne feleségének

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a Liverpool mellett a Napoli és az Atlético Madrid is szívesen a soraiban látná a 33 éves focistát, és könnyen lehet, hogy de Bruyne felesége, Michèle Lacroix miatt az olasz listavezető lesz a befutó a belga sztár játékjogáért folytatott versenyben. A három gyereket nevelő pár éppen Olaszországban, a Sorrento-félszigeten házasodott össze 2017-ben, ami nem messze található Nápolytól. Olasz sajtóhírek szerint pedig a futballistafeleség a közelmúltban titokban Nápolyba utazott, hogy házakat nézzen, vagyis az esős Anglia helyett vélhetően szívesebben költözne erre a környékre. Ebben az esetben Szoboszlai Dominiknak biztosan nem kellene attól tartania, hogy esetleg kiszorítják a Liverpool kezdőcsapatából.

A szurkolók is imádják

De Bruyne felesége egyébként a szurkolók egyik nagy kedvence, korábban mi is készítettünk róla galériát, de nemrégiben olyan is előfordult, hogy melltartó nélkül, átlátszó ruhában jelent meg a Manchester City bajnoki ünnepségén.

