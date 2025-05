Szoboszlai Dominik csapata már hetekkel ezelőtt bebiztosította bajnoki címét, így a Liverpool számára gyakorlatilag tét nélkülivé vált a szezon hátralévő része. Az angol bajnok múlt vasárnap döntetlent játszott az Arsenallal, legközelebb pedig jövő hétfőn lép majd pályára Brightonban, ám a két mérkőzés között pár nap pihenőt kaptak a játékosok a minap Ibizán ünneplő Arne Slottól.

Szoboszlai Dominik és a liverpooli társai Dubajba utaztak lazulni

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai és társai Dubajban buliztak

A Premier League-bajnok Liverpool focistái viszont Dubaj felé vették az irányt, s mint azt a Magyar Nemzet írja, a játékosok nem csupán a bajnoki címet mentek ünnepelni a Perzsa-öbölbe, hanem a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldot is elbúcsúztatták. A This is Anfield vette észre először, hogy az egyik játékos Instagram-sztoriban megosztott egy felvételt, amelyen feltűnik egy jachton Virgil van Dijk, Alisson, Luis Díaz és Szoboszlai Dominik is. Harvey Elliott és Kosztasz Cimikasz közös fotóját pedig előbbi osztotta meg egy medence partjáról, de aztán törölte. A görög hétfőn lett 29 éves, ehhez gratulált neki a csapattársa.

Arsenal go to Dubai to bottle league.



Liverpool go to Dubai to celebrate winning the league.



Levels 😂pic.twitter.com/w1CKrspizr — 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝’𝐎𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 (@LFC_Klopp_Salah) May 13, 2025

A Daily Mail természetesen kiderítette, hogy a csapat az ötcsillagos Atlantis The Royal luxushotelben szállt meg, amely a Theworlds50best.com szerint a világ kilencedik legjobb szállodája, így nem meglepő, hogy az árak is horrorisztikusak. A dubaji Pálma-sziget félholdján található hotelben összesen 795 szoba, 17 étterem, 90 úszómedence, valamint üzletek és wellnessrészleg is található. A legolcsóbb szobáért egyetlen éjszakára 840 fontot (nagyjából 400 ezer forint) kell fizetni. Azonban a hotelben található egy kétszintes, 196 négyzetméteres, teljesen felszerelt luxus penthouse apartman is, amelyhez saját jakuzzi és medence jár. Ennek az ára már jóval borsosabb, 6996 fontért (3,3 millió forint) vehető igénybe. S ha mindez nem volna elég, 25 ezer fontért (12 millió forint) is találni tengerre néző panorámás lakosztályt, ami alighanem minden igényt kielégít.

