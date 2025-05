A The Athetic terjedelmes interjút készített Arne Slottal, a Liverpool menedzserével, aki mások mellett Szoboszlai Dominikról is részletesen beszélt. Slot nemcsak az idei teljesítményét méltatta, hanem azt is elárulta, milyen szerepet szán Szoboszlainak a következő szezonban.

A holland szakember külön kiemelte a Manchester City elleni idegenbeli győzelmet, ahol Szoboszlai és Curtis Jones egyaránt a 10-es pozícióban játszottak, meglepve ezzel Pep Guardiolát. Mestermunka Szoboszlaitól: gól és gólpassz a Manchester City ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP A meccs végén Szoboszlai kimerülten terült el a pályán, erről Slot így beszélt a The Athleticnek: Nézd csak meg azt a fotót Dominikról, ahogy a földön fekszik a meccs végén. Ez mindent elmond róla. Nemcsak fizikailag, de mentálisan is teljesen kifacsarta magát. Fotó: MI NEWS / NurPhoto „Olyan nyomás alatt kellett játszanunk, hogy az ember fejben is elfárad. Ez a győzelem a csapat munkamorálját és küzdeni tudását mutatja, és Dominik ebben kulcsszerepet játszott.” Slot azt is elárulta, hogy a City elleni taktikai húzás – Szoboszlai és Jones azonos poszton való szerepeltetése – teljesen váratlan volt az ellenfél számára: „Mondtam a fiúknak, a City egész héten arra készül, hogy Szoboszlai a jobb oldalon fog játszani. De mi a bal oldalra tettük, és teljesen mást csináltunk, mint amire számítottak. Ez volt az a pillanat, amikor a játékosok elhitték, hogy amit kérek tőlük, az működik.” Jövő évi tervek: még nagyobb szerep Szoboszlainak A menedzser szerint Szoboszlai jövőre még hangsúlyosabb szerepet kaphat: „Sokat rotáltam idén a támadósorban, de Dominik végig stabil pont volt. Jövőre szeretném, ha még inkább ő szervezné a középpályát. Hiszem, hogy még magasabb szintre tud lépni, akár vezéregyéniségként is.” A holland szakember hozzátette, hogy a Liverpool játékstílusa a reményei szerint tovább fog fejlődni, és Szoboszlai kreativitására, dinamizmusára építené a középpályát. Slot módszerei, várható változások Slot elárulta, hogy a szezon elején szinte csak fiatalokkal dolgozott az amerikai edzőtáborban, és már ott látszott, hogy a csapat gyorsan alkalmazkodik az új stílushoz.

A menedzser szerint a Liverpool sikere részben annak köszönhető, hogy nem kellett mindent újraírni Klopp után, mert sok mindenben hasonlóan gondolkodnak.

A támadósorban várható némi változás, főleg a rotáció és a sérülések miatt, de a mag, köztük Szoboszlai, biztosan marad. Slot szerint a csapat jövőre még tudatosabb, kontrolláltabb játékot mutathat, és a cél egyértelmű: újra a bajnoki címért harcolni.

Közben Arne Slot megtartott az utolsó forduló előtti sajtótájékoztatóját is A már bajnok Liverpool a friss FA-kupa-győztes Crystal Palace-t fogadja majd az Anfielden. Arne Slot a péntek délelőtti sajtótájékoztatón elmondta, a Chelsea, az Arsenal és a Brighton elleni pontvesztés akkor is benne lett volna a pakliban, ha még nem biztos a bajnoki cím.

A sajtótájékoztatón Slot arról is beszélt, hogy Mohamed Szalah vasárnap megkoronázhatja a kiváló idényét (51 tétmeccsen szerzett 33 gól és 23 gólpassz), ami akár Aranylabdát is érhet az egyiptomi csatárnak. A holland vezetőedző arról még nem döntött, hogy mennyi játéklehetőséget kap vasárnap az utóbbi hetekben kevésbé aktívan edző Trent Alexander-Arnold, aki az utolsó mérkőzését játssza a Liverpoolban a minden bizonnyal Real Madridhoz való távozása előtt. A Brighton ellen új szerepkörben szereplő Szoboszlairól is ejtett szót a holland tréner: szerinte hétfőn remekül helytállt, érdekes volt látni ebben a pozícióban, és volt egy később gólt eredményező kulcspassza is Szalahnak. Az edző megjegyezte, ha Szoboszlai a jövőben is szeretne hasonlóan mélyen futballozni, akkor várhatóan (a jelenleg sérült) Alexis Mac Allisterrel kell érte megharcolnia, de egyelőre Slot nem akar dönteni ebben kettejük között - írja a Magyar Nemzet.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!